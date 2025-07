¿Qué traduce My Chemical Romance? El origen del histórico nombre de la banda

My Chemical Romance es una de las bandas más grandes en la historia de la música. La agrupación liderada por Gerard Way ha acumulado miles de fans en todo el mundo, gracias a sus éxitos brillantes y reconocidos.

Esta banda ha demostrado de manera notable la capacidad que posee de estremecer a la industria, tanto desde los escenarios, como desde los estudios.

Más noticias: My Chemical Romance cantó su álbum ‘The Black Parade’ por primera vez en 17 años; así sonó

Sin embargo, en este caso particular les hablaremos sobre la historia de esta banda, y el legendario origen que posee el nombre de esta inolvidable agrupación.

¿Qué significa ‘My Chemical Romance’?

Con el paso de los años, el nombre de esta banda se puso en boca de todos. Esta agrupación logró enamorar a toda una época de amantes de la música, quienes se encargaron de llevar su fama por el mundo.

Particularmente, el brillo de esta banda les permitió ser un grupo de fama internacional, incluso a pesar de que muchos fans no conocen el origen de su nombre.

My Chemical Romance se formó de manera inicial en el año 2001, y lo hizo originalmente con este nombre.

Dicha identidad de la banda fue sugerida por Mikey Way, hermano menor de Gerard, quien leyó un libro de un escritor escocés llamado Irvine Welsh.

Más noticias: ¿Quién es ‘Helena’? El significado detrás del histórico éxito de My Chemical Romance

Este libro llevaba el nombre de ‘Ecstasy: three tales of chemical romance’. Esto llevó a que les sonara llamativo el apodo de ‘My Chemical Romance’.

Claramente esto se traduce como ‘mi romance químico’, lo que también expresa parte de la temática de sus canciones.

Lo demás fue historia, esta banda tomó esta identidad, y la convirtió en una de las más notables en la historia del rock.

Luego de esto, la banda lanzó el ‘I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love’, con el que empezaron su camino por una trayectoria brillante.

Su llegada a Colombia

Sin dudas, muestra de esta popularidad es el gran anuncio de esta banda respecto a su show en Colombia.

Después de mucha espera, My Chemical Romance llegará a Colombia en el 2026. La cita se dará el 22 de enero con un show que estará imperdible.

El país volverá a protagonizar la llegada de una histórica banda que ya ha demostrado que posee una fanaticada apasionada lista para vivir un show inolvidable.