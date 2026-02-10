TransMilenio para llegar al concierto HOY de My Chemical Romance Bogotá Vive Claro: Rutas y horarios

My Chemical Romance tiene todo listo para hacer historia y presentarse por primera vez en Colombia en el Vive Claro Distrito Cultural. Cientos de personas madrugaron este martes 10 de febrero para poder ver a la banda en primera fila y no perderse ningún detalle de todo lo que van a hacer en el escenario estos artistas que marcaron a toda una generación.

Por eso, las autoridades ya dieron a conocer cómo va a funcionar todo para que las personas puedan llegar al lugar del evento y, de la misma manera, puedan volver a sus casas con completa normalidad. Para esto, han habilitado diferentes rutas de Transmilenio con el fin de ayudar a movilizar a los miles de fans que van a asistir a este concierto.

Rutas y horarios de Transmilenio para el concierto de My Chemical Romance

Según se dio a conocer por la promotora del evento, las puertas del Vive Claro Distrito Cultura se van a abrir a las 4:00 p.m., pero desde tempranas horas de este martes, las personas llegaron a hacer fila para obtener los mejores puestos. El acto principal será con The Hives a las 7:00 p.m. y My Chemical Romance llegaría a la tarima desde las 9:30 p.m. para cantar durante varias horas.

Para llegar al evento, podrán usar diferentes rutas que pasan por la calle 26 en Bogotá y rutas de Transmilenio que tienen un paradero en la estación Salitre El Greco – Vive Claro, entre las cuales se destacan los buses con las rutas 1, B18, B23, G43, H54, K16, K23, K43, K54, L10, M85, P85.

También habrá servicios especiales que van desde Portal Dorado, Portal Usme, Portal Sur, Portal 20 de Julio, Portal Suba, Portal 80, Portal Américas y Portal Norte hasta Salitre Greco. Estos son servicios especiales que van a funcionar solo HOY por el evento. Además, son servicios expresos, lo que significa que solo tienen de tres a cuatro paradas con el fin de mejorar los tiempos de recorrido.

Las otras rutas especiales se pueden consultar por medio de la página web de Transmilenio y las aplicaciones correspondientes. Donde podrá identificar todas las paradas, horarios y el lugar donde se encuentra el bus en tiempo real.