Gane boletas para el concierto de My Chemical Romance con Radioacktiva: así puede participar
My Chemical Romance dará un show imperdible en Bogotá este martes, y desde Radioacktiva les tenemos una oportunidad soñada para ganar boletas.
My Chemical Romance dará un show imperdible en Bogotá este martes, y desde Radioacktiva les tenemos una oportunidad soñada para ganar boletas.
My Chemical Romance se prepara para un concierto imperdible en Bogotá el próximo 10 de febrero. Luego de un cambio de fecha, y una larga espera, los amantes de esta banda están listos para ver su show en vivo.
Esta agrupación prepara un gran montaje a nivel escénico, lleno, por supuesto, de varios clásicos que pondrán a recordar a muchos los inicios de los 2000.
Más noticias: My Chemical Romance llega por primera vez a Colombia: fecha y lugar del concierto
Si aun no tiene su boleta, les tenemos una oportunidad imperdible por conseguir entradas para este show junto a Radioacktiva, por ello, aquí les como participar.
Si usted es un fanático apasionado de My Chemical Romance y no quiere perderse este show en Bogotá, les contamos como puede ganar boletas para este show.
Desde Radioacktiva les tenemos una chance imperdible para que asista a este show, ya que entregaremos 3 boletas para los 3 fanáticos más apasionados de esta banda.
Lo único que deberá hacer para participar es completar sus datos personales en el siguiente formulario, y contestar 5 preguntas sobre la banda para demostrar su fanatismo apasionado.
Las primeras 3 personas que contesten correctamente estas preguntas, se llevarán 1 boleta individual para asistir a este show, que conmemorará a una de las bandas más legendarias de rock emo en el mundo.
Más noticias: Así se vivió el “funeral” al estilo de My Chemical Romance en El Gallo de Radioacktiva
Cabe aclarar que este premio no incluye transporte al Vive Claro, donde se llevará a cabo este show, y que no puede haber ganado un concruso con la emisora en los últimos 5 meses.
MÁS SOBRE: