Nadie lo esperaba: esta ciudad es la que más escucha My Chemical Romance; queda en Asia

My Chemical Romance es una de las bandas más representativas del rock alternativo y del movimiento emo de inicios de los 2000. La agrupación alcanzó gran popularidad con su segundo álbum Three Cheers for Sweet Revenge (2004) y posteriormente con The Black Parade (2006), considerado su trabajo más emblemático. Canciones como Helena, Welcome to the Black Parade, Teenagers y I Don’t Love You siguen siendo referentes para varias generaciones de fanáticos.

La agrupación liderada por Gerard Way ha mantenido una fuerte base de seguidores en todo el mundo, incluso después de su separación en 2013 y su regreso a los escenarios en 2019. Ahora, la banda continúa sumando fechas a su gira mundial.

Le puede interesar: La teoría conspirativa detrás de los conciertos de My Chemical Romance: ¿esconden un ritual?

Vale recordar que, My Chemical Romance se presentará por primera vez en Colombia. El concierto será el 22 de enero de 2026 en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá, como parte de su South America Tour 2026. El show contará también con la participación de The Hives como invitados especiales.

En los últimos días, YouTube reveló cuáles son las ciudades que más han escuchado la música de My Chemical Romance durante los últimos 28 días, confirmando la vigencia del grupo y el alcance que mantiene en distintas regiones del planeta.

La ciudad que más escucha a My Chemical Romance está en Asia

De acuerdo con YouTube, la ciudad del mundo en donde más se escucha a la banda es Yakarta, Indonesia, que en los últimos 28 días registró 1,86 millones de vistas a su música. La canción más reproducida en este periodo fue “I Don’t Love You”, con 6,55 millones de vistas en la plataforma.

Mire también: ¿Quién es ‘Helena’? El significado detrás del histórico éxito de My Chemical Romance

El top 5 de ciudades:

Yakarta, Indonesia – 1,86 millones de vistas Kuala Lumpur, Malasia – 1,72 millones Bandung, Indonesia – 683 mil Seúl, Corea del Sur – 583 mil Surabaya, Indonesia – 568 mil

Como se observa, la mayoría de ciudades que más consumen la música de la agrupación están ubicadas en Asia, con un gran protagonismo de Indonesia, lo que confirma la fuerza del grupo en esa región del mundo.