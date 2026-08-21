Así puede activar el ‘Modo Rammstein’ en WhatsApp: el paso a paso para vivir el metal en su celular

Rammstein es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del metal. Este grupo ha encantado a miles de personas, sobre todo por la potencia y la estridencia que la ha caracterizado en su sonido.

A lo largo de los últimos años, este grupo ha sido capaz de acumular una cantidad enorme de fanáticos a nivel internacional. Muchos de ellos demuestran su pasión de forma incansable, y de varias maneras.

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De hecho, si usted es uno de ellos, puede demostrar su pasión por Rammstein desde su teléfono celular gracias a WhatsApp, y aquí le contamos como.

Así puede activar el ‘Modo Rammstein’ en WhatsApp

WhatsApp es, sin lugar a dudas, una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Este servicio de mensaje se ha caracterizado por su rapidez, innovación y alcance de forma destacada.

Miles de personas utilizan esta aplicación para comunicarse con sus seres queridos. Sin embargo, algo que muchos desconocen, es que esta app cuenta con una gran cantidad de beneficios en lo que se refiere a personalización.

De hecho, gracias a una de estas modificaciones, puede activar un ‘Modo Rammstein’ de manera sencilla. Para esto, lo único que debe realizar es el siguiente paso a paso:

Descargar Nova Launcher y una imagen de la banda en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Con esto podrá disfrutar de lo mejor de los liderados por Till Lindemann en imágen desde su teléfono celular. Sin embargo, no es lo único que puede modificar en su WhatsApp.

Si quiere un modo de mayor inmersión hacia la pasión de la banda alemana, debe descargar otra fotografía de la banda que sea de su gusto.

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Una vez logre esto, podrá dirigirse al apartado de ajustes, y luego a ‘fondo de pantalla de chats’, allí podrá poner la nueva foto que descargó. Esto podrá hacerlo tanto para todos los chats, como para uno de forma individual.

De esta forma podrá disfrutar de esta banda, desde la comodidad de su teléfono celular, y demostrar su pasión por el metal industrial gracias a una de las bandas más icónicas del género como lo es Rammstein.