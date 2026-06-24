Así narró Radamel Falcao el gol de Daniel Muñoz ante República Democrática del Congo: la emoción a flor de piel

Radamel Falcao y Daniel Muñoz fueron parte de los grandes protagonistas de la Selección Colombia el pasado 23 de junio ante la República Democrática del Congo. El lateral derecho del combinado ‘tricolor’ logró un tanto clave que dio la victoria al equipo ‘cafetero’.

Sin lugar a dudas, este tanto unió a Colombia en un solo grito de emoción, en el que se celebró el histórico triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Una de las personas que gritó este gol fue justamente ‘El Tigre’. El histórico delantero colombiano fue parte de la transmisión de ESPN y comentó el tanto con la emoción a flor de piel.

Así narró Radamel Falcao el gol de Daniel Muñoz

A pesar de no estar en la cancha de juego, Radamel Falcao ha sido uno de los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero colombiano ha estado presente en las transmisiones de ESPN de este torneo.

Este atacante ha sido comentarista de los partidos, en conjunto a Fernando Palomo y Carlos Valdés. Esto ha dejado momentos claves que permiten conocer como vive los partidos ‘El Tigre’.

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Un nuevo ejemplo de esto se dio el pasado 23 de junio, gracias a la emoción que demostró Falcao al gritar el gol de Daniel Muñoz.

Radamel no se contuvo ante el tanto de Daniel Muñoz y demostró su pasión por la ‘tricolor’ en un grito de gol apasionado.

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Este momento se hizo rápidamente viral en redes sociales. Miles de colombianos compartieron esta celebración, y por supuesto, encantó a muchos fanáticos por su pasión.

Luego de esta victoria, la emoción por Colombia es total. La ‘tricolor’ se prepara para medirse a Portugal, en lo que será el último choque de su fase de grupos.

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Este encuentro tendrá lugar el próximo 27 de junio, en un partido que definirá el primer puesto del grupo K, de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, para así definir su gran rival en los dieciseisavos de final.