Revelan la lesión que tendría Radamel Falcao luego del América de Cali vs Millonarios: hay preocupación

Radamel Falcao fue uno de los protagonistas del partido entre Millonarios y América de Cali el pasado 19 de abril. El ‘Tigre’ jugó en este choque, aunque no pudo completarlo, debido a que tuvo que salir por inconvenientes físicos.

El ariete samario sufrió un duro choque en un lance de juego, en el que recibió un fuerte golpe en su rostro. Esto causó que Falcao tuviera que abandonar la cancha, pero, también ser trasladado directamente a revisión médica.

Este duro golpe forzó la salida de Radamel, y el delantero habría sufrido una fractura en su rostro. Aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento.

La lesión que tendría Radamel Falcao

Millonarios tuvo una dura visita al América de Cali el pasado 19 de abril. El equipo de la capital cayó por 3-1 en su choque vivido en el estadio Pascual Guerrero, en un partido clave para las aspiraciones en la Liga BetPlay 2026-I.

El ‘embajador’ perdió un partido de gran importancia, pero, además sufrió la perdida de Radamel Falcao en medio del encuentro, a causa de una fuerte lesión sufrida en su rostro.

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Luego de un choque con el defensor Dany Rosero, Falcao cayó al suelo con notables muestras de dolor. El ‘Tigre’ tuvo que abandonar la cancha, al igual que el estadio para dirigirse a evaluación médica.

Según reveló en su cuenta de X, el periodista César Augusto Londoño, Falcao fue sometido a radiografías que arrojaron una posible fractura en el hueso cigomático.

Tras el trauma facial sufrido por Falcao ante América, se sacaron radiografías en la clínica Imbanaco, pero se deben esperar otros resultados para el diagnósitico definitivo del cirujano maxilofacial. Inicialmente se teme por una fractura en el hueso cigomático. pic.twitter.com/hVWXbToCLk — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 20, 2026

El propio Londoño confirmó que aun así debían realizarse más evaluaciones, pero, la preocupación por parte de la hinchada es total. Esto implicaría que Falcao se pierda la recta final de un torneo que ya tiene un panorama comprometedor para el ‘embajador’.

Aun así, quedará esperar a próximos avances del estado de salud del delantero, para poder conocer con exactitud su tiempo de ausencia.

Cabe recordar que, Millonarios deberá ajustar su delantera en el próximo partido frente a Deportes Tolima, debido a que también tiene la ausencia de Rodrigo Contreras, quien aun tiene 1 partido de sanción restante por tarjeta roja.

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Este partido frente a los tolimenses tendrá lugar el próximo 23 de abril, en un cotejo donde Millonarios deberá sacar los 3 puntos en la cancha a como de lugar.