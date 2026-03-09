Revelan el tiempo oficial de recuperación para Daniel Muñoz: ¿Se pierde los amistosos de Colombia?

Daniel Muñoz llenó de preocupación en los últimos días a los fanáticos de la Selección Colombia. Este talentoso lateral no pudo completar su último partido con el Crystal Palace, luego de sufrir una dura caída que le causó una lesión.

Esto, por supuesto llenó de tensión a los fanáticos del combinado ‘tricolor’, sobre todo con vistas en la fecha FIFA de marzo, y por supuesto, el Mundial que iniciará en el mes de junio.

Más noticias: ¿Luis Díaz o Daniel Muñoz? Estos son los jugadores colombianos que cierran el 2025 con mayor valor en el mercado

En un principio no se reveló el alcance de esta lesión. Sin embargo, este lunes se dieron nuevos detalles sobre su recuperación, y cuando estaría disponible para jugar con Colombia.

¿Cuánto tiempo de recuperación tendrá Daniel Muñoz?

Sin lugar a dudas, Daniel Muñoz ha sido uno de los laterales de mayor importancia en Sudamérica. El defensa de la Selección Colombia cuenta con gran apoyo por su desempeño en la cancha.

Tanto en defensa, como en ataque, Muñoz ha sido clave y ha generado un cariño notable por parte de los hinchas de la Selección Colombia.

Este apoyo fue notorio durante la semana pasada, luego de que Daniel Muñoz tuviera que salir del último partido del Crystal Palace. En un lance de juego, el colombiano sufrió una dura caída sobre uno de sus hombros.

El golpe le generó una lesión a Muñoz, quien se vio obligado a salir de la cancha. Dicho inconveniente físico preocupó a muchos, sobre todo por la posibilidad de que esto lo dejara fuera de la cancha por algunos meses.

Más noticias: Así fue la lesión de Daniel Muñoz en Crystal Palace-Tottenham: DT habló ¿Se preocupa la Selección?

Luego de mucha intriga, este lunes se revelaron nuevos detalles de esta lesión, incluido el tiempo de recuperación. Según reveló Julian Capera, el tiempo máximo para volver a contar con Muñoz será de 2 semanas.

Esto permitirá que Daniel Muñoz juegue los amistosos de marzo con la Selección Colombia, y que, además llegue a plenitud para el Mundial de 2026.

🚨 La lesión de Daniel Muñoz no reviste gravedad y no implicó compromiso ligamentario o de huesos.



Tendrá una recuperación estimada entre 10 y 12 días. pic.twitter.com/2T2U31Kxfi — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 9, 2026

Se recuerda que Colombia jugará 2 partidos durante este mes de marzo, ante Croacia y Francia. Dichos partidos tendrán lugar respectivamente los días 27 y 29.

Por el momento, Néstor Lorenzo no ha revelado su lista de convocados para estos partidos, aunque se espera que próximamente se dé a conocer la nómina.