Justo en el corazón azul: así fue el reencuentro de Radamel Falcao y Álvaro Montero en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Radamel Falcao fue uno de los focos de atención durante el pasado 23 de junio. El histórico delantero dijo presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en condición de comentarista, para acompañar los partidos de la Selección Colombia en este torneo.

El pasado martes, Falcao estuvo en una nueva transmisión en la que Colombia se impuso a la República Democrática del Congo, con un marcador de 1-0.

Este partido tuvo varios momentos emotivos, sobre todo para los fanáticos de Millonarios, quienes pudieron ver a Falcao reencontrarse con Álvaro Montero y otros excompañeros de la ‘tricolor’.

Así fue el reencuentro de Radamel Falcao y Álvaro Montero

Sin lugar a dudas, Radamel Falcao y Álvaro Montero han sido dos de los jugadores más destacados de Millonarios en los últimos años. Ambos jugadores han estado presentes en cancha con la camiseta ‘albiazul’.

Luego de la salida de Álvaro Montero hacia Vélez Sarsfield, el guardameta dejó de ser compañero del ‘Tigre’. No obstante, ambos se reencontraron en la cancha el pasado 23 de junio.

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Justo antes del encuentro, los jugadores de la ‘tricolor’ calentaron, mientras que Falcao se paseó por la línea de costado de la cancha.

qué pinta la de Falcao como DT 🌝 pic.twitter.com/mfcM9aaNlX — Juan Sanva (@juansanvaa) June 24, 2026

Varios cracks de la ‘tricolor’ aprovecharon para saludar a Radamel, incluido Montero, quien se unió al delantero en un abrazo fraternal que llenó de emoción a los hinchas de Millonarios.

El abrazo de Falcao y Álvaro Montero en la previa del partido de Colombia en Guadalajara. pic.twitter.com/KjrmJlxMi3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 24, 2026

A este reencuentro también se agregaron otros jugadores con los que Falcao se reunió en la previa de este encuentro, como fue el caso de Juan Fernando Quintero o David Ospina.

El emotivo momento entre James y Pekerman

Estos no fueron los unicos reencuentros durante el partido entre leyendas de la ‘tricolor’. Luego de que se consumara la victoria de Colombia, James Rodríguez celebró sobre la cancha.

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Allí pudo reunirse con José Néstor Pékerman, quien dirigió a la Selección Colombia en las Copas Mundiales de la FIFA de 2014 y 2018.

Ambos se abrazaron y se pudo ver al entrenador sumamente feliz por la victoria de la ‘tricolor’ en este torneo.