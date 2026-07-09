Revelan detalle desconocido del error de Campaz contra Suiza: esta es la razón por la que habría fallado

Jaminton Campaz fue uno de los protagonistas de la eliminación de la Selección Colombia frente a Suiza en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El equipo ‘cafetero’ intentó desnivelar el marcador por todos los medios.

A pesar de esto, no lo logró y cayó en una tanda de penales. Colombia no logró concretar varias de sus posibilidades sobre la cancha.

De hecho, una de las más recordados es el fallo de Campaz, quien tuvo un mano a mano ante el arquero suizo, y acabó por mandar la pelota por encima del arco.

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Este error quedó en la memoria de los fanáticos, y de hecho, en las últimas horas se reveló un detalle por el que, según los hinchas, esta ocasión no acabó en gol.

Revelan detalle desconocido de la ocasión de Campaz contra Suiza

Colombia sufrió de gran falta de gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘tricolor’ venció varios de sus encuentros por 1 tanto de diferencia.

Los ‘cafeteros’ lograron imponerse en los partidos claves, pero esta ausencia de fuego ofensivo fue castigado en los octavos de final.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron derrotados. Esto causado sobre todo por fallas inesperadas a cargo de Luis Suárez, Luis Díaz e incluso, Jaminton Campaz.

Este último fue uno de los principales señalados, sobre todo el mano a mano que erró en el alargue ante el arquero suizo.

Dicha ocasión fue inentendible para varios fanáticos. Sin embargo, recientemente se reveló un detalle que explicaría este error.

Desde BBC Sports revelaron una recreación en primera persona de esta jugada, en la que se podría notar un detalle poco visto. Según dichas imágenes, Campaz nunca mira al arco, sino que se enfoca en sus pies y en el balón.

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De acuerdo con varios fanáticos, esta es la razón por la que el delantero no logró acertar a los 3 postes, y pateó por encima del travesaño.

Lo de Campaz es imperdonable, no entiendo como esto no fue gol. pic.twitter.com/WHORg12cMm — Jecontento (@ContentJuan) July 9, 2026

Cabe aclarar que esto es solo una simulación, por lo que no se puede confirmar que efectivamente el punto de vista del delantero haya sido de este con exactitud.

Lo cierto es que Colombia se quedó en el camino, pero los hinchas confían en que Campaz, al igual que otros convocados, tengan oportunidades de recuperarse en próximos procesos.