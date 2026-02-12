Esta es la fecha oficial del primer partido de la Selección Colombia en el 2026 ¿En el mundial?

Ya faltan menos de seis meses para que se inicie el Mundial de fútbol de la FIFA 2026, así que hay gran expectativa sobre todo lo que será la actuación de la Selección Colombia. Aunque por ahora no se conocen detalles sobre quiénes serán los deportistas convocados, sí hay fechas de cuándo serían los primeros encuentros que tendría la tricolor.

Después de clasificar al mundial y obtener buenos resultados en los últimos juegos de las eliminatorias, muchos de los hinchas están esperando conocer al equipo oficial que va a representar al país en el campeonato mundialista. Pero antes de que se presente todo esto, el técnico Néstor Lorenzo está planeando todo para poder saber cuáles son los juegos amistosos y quiénes van a participar de estos encuentros.

Leer más: VIDEO: James Rodríguez fue homenajeado durante partido de la NBA; así fue su reacción

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Colombia en el 2026?

El Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, Estados Unidos y México dará inicio el próximo 11 de junio del 2026, pero antes de esto, la tricolor va a tener dos encuentros amistosos preparatorios. Según dio a conocer la Federación Colombiana de Fútbol, los dos partidos que va a tener la selección serán contra Croacia y Francia.

Estos dos partidos hacen parte de los juegos que tendrá cada equipo para poder prepararse para todo lo que será el Mundial de la FIFA 2026. El primero, es decir, Colombia vs. Croacia, será el próximo 26 de marzo del 2026, a las 6:30 p.m., pero este horario lo podrían cambiar en cualquier momento.

Seguir leyendo: Jugador de la Selección Colombia estaría en grave riesgo de perderse el Mundial de 2026: sufre una dura lesión de rodilla

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Por otro lado, el 29 de marzo se va a jugar el encuentro entre Colombia y Francia, que se considera uno de los más fuertes que va a tener la tricolor en los amistosos, pues es con la selección que jugó contra Argentina en la final del torneo pasado. De este partido, tampoco se conocen detalles, pero se dice que podría ser a las 2:00 p.m.

No se conoce más información respecto a cuándo se darían a conocer las convocatorias para saber cuáles son los jugadores que están en el ojo del director técnico. Pero no faltarían muchos días para tener esta información.