VIDEO: Así fue la impresionante presentación de Green Day en el Super Bowl 2026

Green Day hizo vibrar el Levi’s Stadium en Santa Clara con una apertura espectacular para el Super Bowl 2026. La banda estadounidense llenó de energía el escenario antes del gran partido, combinando sus himnos más conocidos con un show que dejó al público con la boca abierta. Aquí le mostramos los mejores momentos de esta actuación que quedará en la historia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL (@nfl)

Le puede interesar: Super Bowl 2026: fecha, hora y dónde ver EN VIVO desde Colombia la final de la NFL

VIDEO: Así fue la presentación de Green Day en el Super Bowl 2026

A través de redes sociales, la banda estadounidense compartió un video desdel backstage, confirmando que ya estaban en el lugar del evento. Asimismo preparando los últimos detalles de lo que sería su show que, sin duda, encendió las emociones de todos los asistentes en el Levi’s Stadium en Santa Clara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Green Day (@greenday)

Billie Joe Armstrong, vocalista de la banda en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de lo que ocurre actualmente con los inmigrantes. Tanto así que, para este ocho de febrero solicitó a la ICE dejar a la gente disfrutar y alejarse por completo del estadio.

La banda integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool salieron sobre las 6:05 p.m. con un show explosivo. Iniciaron con su icónico tema ‘Holiday’, siguiendo con ‘Boulevard of Broken Dreams’ y finalizando con su tema más exitoso American Idiot.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NFL (@nfl)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

Green Day cantando American Idiot en el #SuperBowlLX puede contarse como el acto más anti-gringo jamás visto en el evento deportivo más grande de EE. UU. Un himno contra el sistema, transmitido en cadena nacional. Gracias por tanto, Donald Trump. pic.twitter.com/HWTYu0jXDw — David Rozo (@DonIzquierdo_) February 8, 2026

Ellen Degeneres opening for Super Bowl LX sounds just like Green Day. pic.twitter.com/GHdrzMeKNz — Michael Wheatfill (@mwheatfill) February 8, 2026



Siga leyendo: Este fue el mensaje que le envió Luis Díaz al colombiano que va a estar en el Super Bowl con la NFL

Sin duda, Green Day fue la mejor elección para abrir el Super Bowl 2026, entregando un show lleno de energía que puso a vibrar al público desde el inicio. Su actuación preparó el terreno para la gran noche, que tendrá como broche de oro el espectacular show de medio tiempo del puertorriqueño Bad Bunny, marcando un momento histórico para los fans de la música y el fútbol americano.

Una vez se terminó la presentación de Green Day, los equipos entraron al terreno de juego para el partido más importante de la temporada.