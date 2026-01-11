Hora y dónde ver en VIVO River Plate vs. Millonarios HOY; Falcao se viste de azul nuevamente

Los equipos colombianos ya le dieron inicio a los juegos amistosos antes de llegar a la Liga BetPlay 2026-1. Millonarios, el equipo de la capital, ya tiene todo listo para jugar uno de los encuentros más esperados de este domingo 11 de enero.

Después de varias semanas de entrenamiento, los jugadores del cuadro embajador llegaron hasta Buenos Aires, Argentina, para posteriormente viajar hasta Montevideo, Uruguay, a disputar lo que será su primer partido del 2026. Por lo que en esta oportunidad se van a enfrentar contra el River Plate en uno de los escenarios más importantes de dicha ciudad.

Leer más: Millonarios oficializó una inesperada salida a ÚLTIMA HORA; uno de los delanteros

Hora y dónde ver Millonarios vs. River Plate HOY en VIVO

Hay gran expectativa por todo lo que será la participación de los equipos nacionales en torneos internacionales, pero en especial en los juegos que va a tener Millonarios nuevamente con Falcao en la titular. El ‘Tigre’ ya se encuentra con todo el equipo e incluso hizo parte de los últimos entrenamientos que tuvieron antes de viajar.

Por lo que este domingo se podría presenciar el gran regreso de Falcao a las canchas con el equipo de la capital. El partido entre River Plate vs. Millonarios se puede ver en VIVO desde la plataforma de streaming, Disney+, por los canales de ESPN. Tenga en cuenta que la transmisión solo va a estar disponible por medio del servicio de suscripción paga, por lo que debe contar con esto si quiere ver el encuentro deportivo.

Seguir leyendo: Hora y dónde ver en VIVO la final de la Supercopa de España Barcelona vs. Real Madrid HOY; un clásico

El partido dará inicio a las 7:00 p.m., hora Colombia, en el Estadio Gran Parque Central, hasta donde se espera que lleguen cientos de seguidores de ambos equipos, quienes se reúnen con el fin de preparar todo lo que será su primera temporada del año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millonarios FC (@millosfcoficial)

Después de este partido, el cuadro embajador va a viajar a Buenos Aires, Argentina, para poder enfrentar al Boca Juniors en la serie Miguel Ángel Russo. Por lo que se van a encontrar dos grandes que estuvieron a cargo del reconocido técnico argentino que llevó a los embajadores a ganar una de sus copas más importantes.

Seguido de esto, vendrían a Colombia para poder finalizar sus entrenamientos y dar inicio a sus partidos del “todos contra todos” en la Liga BetPlay 2026-1. El primer partido oficial en Colombia será contra Atlético Bucaramanga el próximo 17 de enero del 2026 y su horario se confirmaría en los próximos días.