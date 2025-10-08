Miguel Ángel Russo destacó de gran manera, gracias a su paso por el banquillo de grandes clubes en Sudamérica, incluido Millonarios.

Miguel Ángel Russo llenó de luto a los hinchas de Millonarios durante este 8 de octubre. El histórico exentrenador argentino falleció a sus 69 años, debido a complicaciones de salud que lo mantuvieron delicado en las últimas horas.

El mundo del fútbol se ha mostrado sumamente triste por esta noticia, no solo por la calidad futbolística de Russo en la cancha y desde los banquillos, sino también por su pasado por varios clubes del mundo.

Más noticias: El mensaje de Millonarios FC a Miguel Ángel Russo: “Todo se cura con amor”

Gran cantidad de fanáticos han demostrado su tristeza y luto en redes sociales, luego de que se revelara esta lamentable noticia.

En desarrollo…