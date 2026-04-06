Artemis II marca un nuevo récord histórico y redefine las misiones lunares de la NASA

La misión Artemis II avanza como uno de los hitos más ambiciosos de la exploración espacial contemporánea. A bordo de la nave Orion, los astronautas Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen protagonizan el primer sobrevuelo tripulado de la Luna en más de cinco décadas, reactivando la presencia humana en el entorno del satélite natural.

La NASA diseñó esta misión como un paso clave dentro de su estrategia para establecer una presencia sostenida en la superficie lunar. El plan incluye futuras operaciones que buscan instalar una base permanente y utilizarla como plataforma de lanzamiento para misiones más lejanas. En ese contexto, Artemis II no solo cumple una función simbólica, también valida sistemas críticos para el futuro de la exploración.

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Durante el sobrevuelo, la tripulación ejecuta un riguroso programa científico que se extiende por varias horas. Los astronautas documentan formaciones geológicas, capturan imágenes de alta resolución y analizan zonas de interés como la Cuenca Oriental, una estructura de impacto gigantesca que, aunque ya había sido registrada por instrumentos, nunca había sido observada directamente por humanos. La preparación previa incluyó formación especializada en geología para reconocer cráteres, flujos de lava solidificada y otras huellas del pasado lunar.

“Anoche tuvimos nuestra primera vista de la cara oculta de la Luna, y fue absolutamente espectacular”, relató Koch durante una transmisión en directo desde la nave, subrayando el carácter inédito de las perspectivas obtenidas en esta misión.

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El componente técnico también ocupa un lugar central. El equipo completó pruebas de pilotaje manual para garantizar la capacidad de respuesta en escenarios críticos, mientras los ingenieros en tierra monitorean cada parámetro del vuelo. Según el administrador de la NASA, Jared Isaacman, la recopilación de datos sobre el desempeño de Orion con tripulación representa uno de los objetivos principales de esta etapa.

El importante récord que que batió la misión Artemis II

Hacia el cierre de esta etapa, la misión suma un logro que redefine los registros históricos. Artemis II se prepara para superar la distancia máxima alcanzada por Apollo 13, que llegó a 400.171 kilómetros de la Tierra. Las proyecciones indican que Orion alcanzará los 406.778 kilómetros, estableciendo así un nuevo récord para un vuelo tripulado y consolidando este viaje como uno de los más trascendentales en la historia reciente de la exploración espacial.

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En medio de este momento histórico, la voz de Jim Lovell, veterano de Apollo 8 y Apollo 13, cobra un valor especial: “Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista”. En ese mensaje, grabado antes de su fallecimiento, también expresó: “Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna”.