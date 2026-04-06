Netflix transmitirá el paso de Artemis 2 por la luna: hora para ver EN VIVO desde Colombia

Artemis 2 ha sido uno de los grandes temas de atención durante este inicio de abril. Esta misión de la NASA ha generado gran emoción, al tratarse de un envío al espacio, donde 4 astronautas viajarán a la luna.

Este icónico lanzamiento presentó su inicio el pasado 1 de abril, por lo que los astronautas viajan por el espacio desde hace varios días. Cabe aclarar que este viaje no tendrá un aterrizaje en la luna, pero si pasará alrededor de ella.

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De hecho, este paso será transmitido de manera oficial este 6 de abril a través de la plataforma oficial de Netflix. Para que no se lo pierda, aquí les contamos la hora en Colombia a la que podrá verlo.

La misión Artemis 2

El espacio estelar es uno de los mayores mistros por explorar en la historia de la humanidad. A pesar de que el ser humano ha viajado varias veces a este lugar, aun quedan varios espacios por estudiar a profundidad.

Uno de ellos es, por supuesto, la luna, el gran satélite de la tierra, al cual viajó el ser humano en varias ocasiones durante el siglo pasado.

El último de ellos fue en 1972. Sin embargo, en este 2026 se dará una nueva exploración, gracias a la misión Artemis 2 por parte de la NASA.

Este viaje no aterrizará en la luna. Aunque, permitirá que 4 astronautas pasen por la orbita de este satélite, captando así imágenes del lado oscuro y poco conocido de este lugar que, además, podrán ser vistas desde la tierra EN VIVO.

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Netflix reveló que realizará la transmisión oficial de este paso por la luna. Esto a través de su plataforma de ‘streaming’ para todos los amantes de los astronautas y el mundo espacial.

Hora para verlo EN VIVO desde Colombia

Si está en Colombia y desea ver la transmisión en vivo de este viaje, les contamos que puede hacerlo a través de Netflix, siempre y cuando tenga suscripción a este servicio de streaming, o también en la transmisión oficial de NASA+.

En Colombia esta emisión iniciará a las 12 del mediodía, hora a la que se empezarán a mostrar detalles de esta misión, y su paso por el espacio que promete mostrar el lado oculto de la luna.