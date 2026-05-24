¿David Ospina no volverá a jugar con Atlético Nacional? La razón por la que se pierde la final ante Junior

David Ospina fue uno de los grandes protagonistas del fútbol en Colombia durante el pasado 23 de mayo. El histórico guardameta colombiano fue parte del parte de Atlético Nacional con Deportes Tolima, en el que el ‘verdolaga’ selló su pase a la gran final de la Liga BetPlay.

El experimentado arquero fue clave para una victoria en la que el equipo antioqueño se posicionó como finalista del fútbol en Colombia, luego de haber derrotado a Deportes Tolima.

Claramente la emoción fue notable. Sin embargo, esta celebración fue empañada luego de que Ospina se despidiera de la hinchada de Atlético Nacional.

Más noticias: ¿Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay 2026-I? Así sería la definición entre Junior y Atlético Nacional

Aunque Ospina haya logrado el pase a la final junto a su club, el arquero no estará en esta definición, y aquí les contamos los detalles.

¿David Ospina no volverá a jugar con Atlético Nacional?

David Ospina ha sido una de las grandes figuras de Atlético Nacional en los últimos semestres. El arquero ha sido capaz de brillar bajo los 3 postes del equipo ‘verdolaga’.

La experiencia y el talento de Ospina han sido claves en el último tiempo. Sin embargo, el equipo ‘verdolaga’ deberá buscar vencer la Liga BetPlay 2026-I sin la presencia de este arquero.

Esto se debe a que Ospina no podrá viajar con Atlético Nacional. La razón es que tendrá que sumarse a la concentración de la Selección Colombia para el Mundial de 2026.

Aunque la ‘tricolor’ no ha oficializado su convocatoria para este torneo, se espera que Ospina sea uno de los elegidos, por lo que debe empezar a entrenar con el combinado ‘cafetero’.

Esto impedirá que forme parte de estas finales que estarían pautadas para llevarse a cabo entre el 2 y el 8 de junio. Dicha definición será entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla.

Más noticias: El estadio de fútbol más grande del mundo: tiene 207.000 m² y está inspirado en la flor magnolia

Cabe recordar que el debut de Colombia en este torneo está pautado para el próximo 17 de junio ante Uzbekistán. Sin embargo, el Mundial de 2026 iniciará el 11 de junio, por lo que las delegaciones deberán viajar cercana a esta fecha.

Esto explica la ausencia de Ospina, y el tiempo con antelación con el que debe viajar a reunirse con los demás seleccionados por Néstor Lorenzo. Se espera que el DT oficialice próximamente los 26 elegidos para defender la camiseta de la Selección Colombia.