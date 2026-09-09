Apple lanza el iPhone 18 Pro HOY: hora y dónde ver en vivo la presentación gratis desde Colombia
La presentación del iPhone 18 de Apple detendrá a toda la industria de la tecnología con una notable expectativa.
La presentación del iPhone 18 de Apple detendrá a toda la industria de la tecnología con una notable expectativa.
El iPhone 18 Pro es uno de los dispositivos celulares más esperados de este 2026. La espera por este nuevo lanzamiento de Apple ha generado una gran cantidad de emoción, sobre todo por la innovación tecnológica que promete.
Particularmente, esta marca volverá a presentar su tope de gama, tal y como se ha convertido en completa tradición. Este teléfono celular promete superar a la versión 17, y quedar por encima de todo el techo actual de la tecnología.
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Ante esto, por supuesto, la expectativa a este lanzamiento es total. Por ello, aquí les contamos dónde y cómo podrá ver el evento de anuncio en vivo desde Colombia.
Sin lugar a dudas, iPhone es la marca de celulares más reconocida a nivel mundial. Apple ha lanzado estos celulares desde hace varios años, con un gran brillo por sus aspectos tecnológicos.
El avance de estos modelos de teléfonos celulares ha sido notable en el último tiempo, con especificaciones y funciones que superan cualquier límite tecnológico.
Ante esto, miles de personas elevan la expectativa ante cada lanzamiento de estos dispositivos, gracias a las sorpresas que suele incluir Apple en estos dispositivos.
Claramente con el gran lanzamiento del iPhone 18 Pro no ha sido la excepción, y por ello, miles de personas esperan ver con lujo de detalles todo lo que prepara este nuevo dispositivo.
La revelación de este modelo ocurrirá este mismo 9 de septiembre, con un evento que espera poder romper todo tipo de esquema conocido en Apple.
Este evento no tendrá antecedentes, ya que no contará con Tim Cook como protagonista principal, y además, promete una función nunca antes vista en iPhone.
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Se espera que este modelo sea el primer teléfono plegable de iPhone, aunque, esto por ahora se trata de un rumor únicamente.
Aun así, la imaginación de los amantes de Apple ya ha empezado a volar por todo lo alto, en la espera de poder ver todos los detalles de este teléfono celular.
En caso de que quiera ver este evento EN VIVO desde Colombia, le contamos que puede hacerlo totalmente gratuito desde la señal de Apple TV.
No requiere ningún tipo de suscripción, por lo que podrá disfrutarlo con todo lujo de detalles.