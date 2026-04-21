Filtran nuevo video del iPhone 18 Fold: se conocen más detalles del primer plegable de Apple

La próxima gran apuesta de Apple para revolucionar el mercado móvil ya genera conversación en todo el mundo. A pocos meses de su tradicional evento de septiembre, donde presentará la línea iPhone 18, las miradas se concentran en un dispositivo que podría redefinir la experiencia de uso: el esperado modelo plegable, conocido provisionalmente como iPhone 18 Fold.

El interés no surge por casualidad. Nuevas imágenes filtradas desde Asia, región clave en la cadena de producción de la compañía han dejado ver prototipos funcionales que anticipan un cambio radical en diseño y funcionalidad.

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Estas fotografías, difundidas por el reconocido filtrador Sonny Dickson, muestran un equipo que rompe con la estética dominante del mercado plegable. En lugar del formato alargado habitual, el dispositivo adopta proporciones más compactas y anchas, similares a un pasaporte cuando permanece cerrado.

Este sería el iPhone plegable.



Apple lo presentaría en septiembre y su precio rondaría los 2000 dólares. pic.twitter.com/SyESOBgjnK — Fran Besora (@ifrnb) April 4, 2026

Novedades que traería el iPhone plegable

Esta decisión no responde solo a lo visual. El concepto prioriza la experiencia al desplegar el equipo: una pantalla interna de 7,8 pulgadas que, gracias a su relación de aspecto, ofrece una superficie cercana a la de una tableta compacta. En términos prácticos, el usuario podrá consumir contenido multimedia en formato 16:9 sin interrupciones visuales, una ventaja clara frente a otros competidores.

El apartado técnico también apunta alto. Con apenas 4,5 milímetros de grosor cuando está abierto, este modelo podría convertirse en el dispositivo con iOS más delgado jamás creado. Al cerrarse, alcanzaría los 9,5 milímetros, una cifra que mantiene la portabilidad sin sacrificar robustez. Sin embargo, esta ambición ha traído consigo desafíos complejos.

Reportes del medio Nikkei Asia mencionan dificultades relacionadas con la durabilidad de la pantalla flexible y el sistema de bisagra, aspectos críticos en este tipo de tecnología. A pesar de estos obstáculos, otras voces autorizadas descartan retrasos significativos. Desde Bloomberg, el analista Mark Gurman aseguró que el dispositivo “permanece en camino para su debut en septiembre”.

¿Adiós al Face ID?

Las decisiones de diseño también impactan en la seguridad biométrica. La extrema delgadez habría obligado a prescindir de Face ID, dando paso al regreso de Touch ID integrado en el botón lateral. En fotografía, el terminal apostaría por un sistema dual de 48 megapíxeles, optimizado para mantener calidad sin aumentar el volumen del equipo.

El precio, como era previsible, marcará su exclusividad. Analistas estiman un rango entre 2.000 y 2.500 dólares (entre 7 y 9 millones de pesos colombianos), ubicándolo como un producto premium dentro del ecosistema de la marca. Aun así, el debate ya está abierto: algunos usuarios cuestionan su ergonomía en modo cerrado, mientras otros ven en este formato la promesa definitiva de llevar una tableta potente en el bolsillo.