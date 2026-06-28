Activar las notificaciones de sismos en iPhone sí es posible: hagálo en estos sencillos pasos

Los recientes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Venezuela y que también se sintieron en varias zonas de Colombia despertaron el interés de muchos usuarios por contar con herramientas que les permitan reaccionar más rápido ante una emergencia.

Aunque los iPhone no ofrecen un sistema de alertas sísmicas tan avanzado como el de Android, sí cuentan con una función que puede enviar notificaciones relacionadas con este tipo de eventos, siempre que esté disponible en la región.

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Si tiene un iPhone y quiere recibir estos avisos, solo necesita hacer un ajuste en la aplicación Clima. El proceso toma apenas unos minutos y requiere configurar correctamente los permisos de ubicación y las notificaciones del dispositivo.

Cómo activar las alertas de sismos en iPhone

El primer paso consiste en abrir la aplicación Clima. Después, toque el botón de las tres líneas horizontales ubicado en la esquina inferior derecha para ingresar al listado de ubicaciones. Allí encontrará el menú de tres puntos (•••); presiónelo y seleccione la opción Notificaciones.

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Luego deberá revisar los permisos de ubicación. Si el iPhone lo solicita, entre en Configuración y cambie el acceso de la aplicación Clima a la opción Siempre. Este permiso permite que el celular envíe avisos incluso cuando la aplicación permanece cerrada.

Por último, vuelva a la aplicación Clima y acepte la opción Permitir cuando aparezca el mensaje para activar las notificaciones y el acceso a la ubicación. Una vez complete este proceso, el iPhone podrá enviar alertas sobre fenómenos importantes, incluidos los terremotos, siempre que Apple tenga habilitado ese servicio en el lugar donde se encuentre.

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¿Por qué Android sí envía alertas de terremotos?

Muchos usuarios notaron que varios teléfonos Android recibieron una advertencia segundos antes de los recientes sismos, mientras que los iPhone no mostraron ese aviso. La diferencia está en la tecnología que utiliza cada sistema operativo.

Google desarrolló el Android Earthquake Alerts System, una plataforma que aprovecha los acelerómetros de más de 2.000 millones de celulares para detectar movimientos que podrían corresponder a un terremoto. Cuando numerosos dispositivos registran el mismo patrón de vibración al mismo tiempo, el sistema analiza la información en cuestión de segundos y, si confirma un sismo, envía una alerta a los usuarios cercanos.

Aunque esta herramienta no puede predecir un terremoto antes de que ocurra, sí alcanza a generar unos segundos de anticipación antes de que lleguen las ondas sísmicas más fuertes. Ese margen, aunque corto, puede resultar clave para buscar un lugar seguro. Para recibir estos avisos en Android, es necesario mantener activada la función Alertas de terremotos, además de tener habilitada la ubicación y la conexión a internet.