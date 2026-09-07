¿Cuál es el Apple Watch más barato en Colombia? Precio, funciones, características y más

Si está buscando un Apple Watch sin gastar una fortuna, el modelo más económico puede ser una alternativa interesante para acceder a las principales funciones del reloj inteligente de Apple. En Colombia, los precios varían según la generación, el tamaño, la conectividad y las promociones disponibles.

A continuación, le contamos cuál es el Apple Watch más barato que se puede encontrar actualmente, cuánto cuesta, qué funciones ofrece y cuáles son sus principales características.

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¿Cuál es el Apple Watch más barato en Colombia?

En Colombia hay disponibles diferentes tipos de relojes inteligentes, los cuales puedes conseguir en los distribuidores autorizados como iShop y Mac Center. Entre los productos que ofrecen de esta línea, los precios inician desde $1.469.000 COP, siendo el Apple Watch SE el equipo que tiene este valor.

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Para muchos es un precio accesible para las funciones que tiene. Su procesador es rápido de doble núcleo; es resistente al agua hasta 50 metros y tiene sensores avanzados de actividad física. Le contamos específicamente sus características y funciones principales.

Cuenta con monitoreo de salud, r egistrando la frecuencia cardíaca, notificando cualquier irregularidad y seguimiento completo del sueño.

egistrando la frecuencia cardíaca, notificando cualquier irregularidad y seguimiento completo del sueño. Tiene detección de caídas, choques y emergencia para mayor tranquilidad, siendo un equipo con una seguridad avanzada.

para mayor tranquilidad, siendo un equipo con una seguridad avanzada. App de entrenamiento mejorada con métricas avanzadas para correr, nadar o montar en bicicleta.

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