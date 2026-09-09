Debuta el Barcelona en la Champions League: TODOS los partidos y horarios de HOY 9 de septiembre

La Champions League ha presentado una cantidad enorme de emociones en las últimas horas. Este torneo ha iniciado nuevamente en una gran edición que presentará a los mejores equipos de Europa, con la voluntad de coronarse en este torneo.

Varios clubes han dado sus primeros pasos en esta competencia durante el pasado 8 de septiembre, cuando inició la gran fase del todos contra todos.

Real Madrid, Borussia Dortmund o Real Betis fueron algunos de los equipos que comenzaron su participación. Sin embargo, algunos grandes aun esperan por su debut en esta competencia.

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Buena parte de los encuentros restantes se darán HOY 9 de septiembre. Por ello, para que no se pierda ni un detalle, aquí les tenemos la programación completa.

TODOS los partidos y horarios de HOY 9 de septiembre de Champions League

La emoción por la Champions League es total. Miles de amantes están atentos por ver a los mejores equipos del continente europeo en este torneo que brillará por todo lo alto.

Este torneo presentará a equipos imperdibles, quienes buscarán la máxima gloria de esta competencia. Equipos de talla enorme pretendan llevarse la ‘orejona’.

De hecho, algunos de ellos ya han dado su primer paso hacia el título, con triunfos claves, como es el caso del Real Madrid o el Manchester City.

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Luego de la jornada del pasado martes, varios equipos buscarán emular estos triunfos, para así sumar sus primeros 3 puntos en el difícil camino de este complicado y prestigioso torneo del balompié europeo.

Para ello este miércoles habrá una jornada imperdible, con partidazos de gran importancia como Napoli ante Arsenal y Liverpool ante Atlético de Madrid.

La programación completa de este 9 de septiembre es la siguiente:

Barcelona vs. Feyenoord – Miércoles 9 de septiembre, 11:45 AM

VfB Stuttgart vs. Viking – Miércoles 9 de septiembre, 11:45 AM

Napoli vs. Arsenal – Miércoles 9 de septiembre, 2:00 PM

Liverpool vs. Atlético Madrid – Miércoles 9 de septiembre, 2:00 PM

PSG vs. Slovan Bratislava – Miércoles 9 de septiembre, 2:00 PM

Sporting CP vs. Galatasaray – Miércoles 9 de septiembre, 2:00 PM

Sin lugar a dudas, estos encuentros presentarán emociones imperdibles, con un inicio de jornada al que todos estarán atentos por el debut del equipo de Lamine Yamal en la Champions League.