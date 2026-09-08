Impresionante video muestra el momento en que avión de Amazon Air se estrella en Miami: esto se sabe

El mundo y las redes sociales se sorprendieron en las últimas horas a causa de un grave accidente de avión. Un video se hizo rápidamente viral, en el que se podía ver un hecho lamentable protagonizado por una aeronave en Miami.

Un avión de Amazon Air se encontraba aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Miami pero acabó por salirse de la pista e incendiarse al momento.

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Este hecho dejó un lamentable saldo de 5 personas fallecidas, y aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento de este lamentable suceso.

Impresionante video muestra el momento en que avión de Amazon Air se estrella en Miami

El pasado 7 de septiembre un accidente aéreo sorprendió a todos los usuarios de redes sociales. Varios videos viralizados mostraban el momento en el que un avión hacía presencia en el aeropuerto de Miami.

En la grabación se podía ver el momento en el que el avión parecía perder el control y colisionaba con algunos objetos hasta llegar a incendiarse. Sin embargo, se desconocía el trasfondo de este suceso.

Recientemente, luego de algunas investigaciones, se ha revelado que este avión pertenecía a Amazon Air y llegaba proveniente de San Juan, Puerto Rico. En efecto esta aeronave perdió el control en la pista del aeropuerto, lo que causó un grave accidente.

El avión colisionó con camionetas presentes en el aeropuerto, en un lamentable hecho que cobró la vida de 5 personas, quienes no se encontraban dentro de la aeronave.

En lo que se refiere a la tripulación del avión, los rescatistas lograron extraer al piloto y al copiloto, quienes estaban en la cabina mientras esta aeronave se incendiaba.

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Uno de los impresionantes videos muestra el momento en el que este avión empieza a incendiarse, lo que ha dejado perplejos a miles de internautas.

🇺🇸 🚨 ÚLTIMA HORA: Video muestra el momento en que un avión de carga de Amazon se sale de la pista y se incendia en el Aeropuerto Internacional de Miami.



El accidente dejó al menos 5 personas muertas y otras 5 heridas, tres de ellas en estado crítico, según las autoridades. pic.twitter.com/cKZIgrO4Sb — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 6, 2026

¿Por qué perdió el control?

Por ahora se desconoce el motivo exacto por el que esta aeronave se salió de la pista del aeropuerto. Aun así, las autoridades revelaron que las cajas negras del avión fueron recuperadas.

Ante esto, se espera que próximamente puedan ser analizadas, para así revelar nuevos detalles sobre este accidente que ha preocupado a miles de usuarios en redes sociales.