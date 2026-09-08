Apple presentaría su primer iPhone plegable el 9 de septiembre: Esto se sabe de su lanzamiento

Apple tendría preparado uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años: su primer iPhone plegable. El dispositivo podría ser presentado el próximo 9 de septiembre, una fecha que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la compañía y los amantes de la tecnología.

Ya se conocen algunos de los posibles datos sobre su diseño, características y llegada al mercado. Esto despierta todo tipo de comentarios y aquí le contamos lo que se sabe hasta el momento sobre este posible lanzamiento.

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¿Apple presentará su primer iPhone plegable?

Apple ya ultima los detalles de su esperado evento anual, en el que la compañía suele presentar sus nuevos dispositivos y sorprender a sus seguidores con sus principales novedades. La edición de este año podría marcar un antes y un después para la empresa, al tratarse del primer gran lanzamiento bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, John Ternus.

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Además, todo apunta a que la compañía prepara algunas de las innovaciones que sus usuarios llevan años esperando. Según la prensa especializada, la compañía podría presentar su primer teléfono plegable, uniéndose a la tendencia de los últimos años.

De acuerdo con las filtraciones y modelos de prueba que han circulado en la industria, este dispositivo contaría con una pantalla interior de 7,8 pulgadas. Su precio estaría alrededor de los 2.000 dólares que, en pesos colombianos serían unos 6’250.000 COP aproximadamente, y su disponibilidad será muy limitada.

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Aunque no es un hecho confirmado, los rumores aumentan mientras la compañía se sigue alistando para su lanzamiento, que se celebrará mañana, 9 de septiembre, en la sede de la empresa en Cupertino, California.

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