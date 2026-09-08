Nintendo anuncia el gran remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’: ¿Cuándo se estrena?

‘The Legend of Zelda’ es, sin lugar a dudas, una de las sagas más famosas y reconocidas en la historia del ‘gaming’. Esta producción ha contado con una cantidad enorme de éxito dentro del mundo del ‘gaming’, gracias a una historia llena de emociones.

Las aventuras de Link han sido inolvidables para todos los fanáticos de Nintendo alrededor del mundo, y justo así lo ha demostrado el cariño de los fans hacia ciertos títulos de esta saga.

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Uno de los más exitosos es, de hecho, ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’. Esta edición ha sido una de las más destacadas, y de hecho este videojuego se convirtió en noticia luego de que Nintendo anunciara el ‘remake’.

Nintendo anuncia el gran remake de ‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’

‘The Legend of Zelda: Ocarina of Time’ es uno de los clásicos más grandes de todo el ‘gaming’. Este videojuego sorprendió a toda la industria del ‘gaming’ sobre el final de los ’90’s.

Este título ha sido uno de los éxitos más grandes de la Nintendo 64 y de ‘The Legend of Zelda’ como saga propiamente. De manera particular este videojuego ha emocionado a miles de fans por décadas al punto de ser un clásico inolvidable.

Justo dicha emoción quedó demostrada este 8 de septiembre, luego de que Nintendo revelara a través de sus redes sociales el lanzamiento de un ‘remake’ de este título.

Con un emocionante video Nintendo reveló que lanzará una nueva edición de este clásico, ahora en Switch 2, con grandes cambios y ajustes, pero con la esencia que siempre ha caracterizado a la saga.

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De manera particular, este anuncio ha encantado a todos los amantes de las aventuras de Link. Miles anhelan poder ver este ‘remake’ con mayores detalles por parte de Nintendo durante los próximos meses.

Cabe recordar que este será el segundo ‘remake’ de este videojuego. El primero de ellos correspondió a 2011, cuando fue lanzado para 3DS.

El lanzamiento de esta versión para Nintendo Switch 2 se dará el próximo 5 de noviembre de 2026. Se espera que este título compita por el gran reinado del ‘gaming’ en el cierre del año, junto a ‘Grand Theft Auto VI’, otra entrega esperada por largos años.