Apple reveló fecha de lanzamiento de la actualización iOS 27: Muchos iPhone no serán compatibles

El gran lanzamiento de iOS 27 es uno de los temas de mayor atención para los amantes de iPhone. Esta marca prepara la salida de una nueva versión de su sistema operativo, con un nuevo modelo lleno de actualizaciones.

Claramente este nuevo ‘update’ promete gran cantidad de novedades, por lo que los usuarios de iPhone están atentos a cuando se dará esta nueva versión.

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Hace muy pocos días, Apple reveló cuando saldrá esta actualización a su sistema operativo. Si quiere prepararse para cuando se dé este estreno, aquí les contamos cuando se dará el lanzamiento oficial.

Apple reveló fecha de lanzamiento de la actualización iOS 27

Actualmente, Apple se encuentra enfocada en el desarrollo de iOS 27. Esta edición prepara varias innovaciones imperdibles, y por ejemplo, un nuevo ‘look’ en interfaz para los usuarios de iPhone.

Esto, por supuesto, tiene ansiosos a los usuarios de iPhone. De hecho, la emoción proviene especialmente por el gran lanzamiento de una nueva versión de Siri con nuevas funciones y una mejor optimización.

Particularmente, esta versión ya se encuentra disponible, aunque solo en una beta de desarrolladores que fue lanzada el 8 de junio, y que le permitirá probar algunas nuevas funciones.

Aun así, el gran lanzamiento tendrá que esperar un poco más de tiempo. Se espera que la beta para todo público sea estrenada por iPhone en el próximo mes de julio.

Finalmente, la edición definitiva del iOS 27 estaría preparada para salir en septiembre de este mismo 2026, en lo que será la llegada de una nueva era para el sistema operativo de Apple.

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Cabe recordar que los fanáticos de iPhone también esperan ansiosamente el gran anuncio de una nueva línea de teléfonos celulares por parte de esta empresa, que siempre se ha caracterizado por la innovación a nivel tecnológico.

¿Cuándo se anunciará el nuevo iPhone?

Por ahora no se conoce la fecha exacta en la que iPhone revelará el modelo 18 de sus teléfonos celulares. Sin embargo, aunque no hay un día en el calendario exacto, se espera que esto se dé en un gran anuncio en el mes de septiembre.

Para ese mes, iPhone revelaría este nuevo modelo, tanto en su gama normal, como también para los fanáticos de la edición pro de estos dispositivos tecnológicos.