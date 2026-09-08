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Anuncian la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026: Luis Díaz presente

Luis Díaz // Crédito: Getty Images.

Anuncian la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026: Luis Díaz presente

El Balón de Oro presenta una nueva entrega en este 2026, para volver a premiar al mejor jugador de todo el mundo.

Andrés Contreras
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El Balón de Oro fue noticia durante este 8 de septiembre. El icónico premio del mundo del fútbol se prepara para una nueva gala de entrega, donde se volverá a premiar al mejor talento actual de este deporte.

Grandes jugadores sueñan con llevarse este premio año tras año, y por supuesto, en este 2026 no será la excepción en lo absoluto.

Este martes 8 de septiembre, la organización de este gran galardón anunció la lista completa de nominados que estarán en carrera por este premio.

Más noticias: ¿Quiénes son los 10 favoritos para ganar el Balón de Oro? Así están las apuestas por el galardón

En caso de que se haya perdido el gran anuncio, aquí les tenemos la lista completa de nominados, tanto en su edición masculina, como femenina.

Anuncian la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026

Después de la gran coronación de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí en 2025, grandes futbolistas vuelven a la carga con la ambición de conseguir llevarse el Balón de Oro.

Este premio que tiene como máximos ganadores a Lionel Messi y Marta vuelve en este 2026, con una contienda reñida por este gran galardón del balompié.

Más noticias: ¿Cuánto vale el Balón de Oro? No es de oro puro, pero esto cuesta en pesos colombianos

De hecho, este mismo 8 de septiembre se revelaron los grandes aspirantes a conseguir este premio que lleva a los jugadores al estrellato.

En el caso del Balón de Oro Femenino las nominadas son:

  • Selma Bacha
  • Barbra Banda
  • Klara Bühl
  • Esmee Brugts
  • Mariona Caldentey
  • Scarlett Camberos
  • Kerstin Casparij
  • Temwa Chawinga
  • Cata Coll
  • Melchie Dumornay
  • Caroline Graham Hansen
  • Alex Greenwood
  • Patri Guijarro
  • Pernille Harder
  • Yui Hasegawa
  • Rose Lavelle
  • Mapi León
  • Lorena
  • Melvine Malard
  • Manaka Matsukubo
  • Vivianne Miedema
  • Ewa Pajor
  • Claudia Pina
  • Alexia Putellas
  • Wendie Renard
  • Alessia Russo
  • Khadija Shaw
  • Momoko Tanikawa
  • Caroline Weir
  • Tessa Wullaert

Por otro lado, los nominados masculinos son:

  • Jude Bellingham
  • Pau Cubarsí
  • Marc Cucurella
  • Ousmane Dembélé
  • Luis Díaz
  • Bruno Fernandes
  • Erling Haaland
  • Gabriel Magalhaes
  • Harry Kane
  • Achraf Hakimi
  • Lamine Yamal
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Marquinhos
  • Sadio Mané
  • Lautaro Martínez
  • Kylian Mbappé
  • Nuno Mendes
  • Lionel Messi
  • Michael Olise
  • Joao Neves
  • Willian Pacho
  • Julián Quiñones
  • Declan Rice
  • Rodri
  • Fabián Ruiz
  • Ferrán Torres
  • William Saliba
  • Dayot Upamecano
  • Vitinha
  • Vinicius Júnior

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

En caso de que quiera seguir al detalle la entrega del Balón de Oro de 2026, le contamos que esta gala tendrá lugar el próximo 26 de octubre.

Esa fecha volverá a coronar a 2 nuevos jugadores como los grandes ganadores del Balón de Oro en el imperdible mundo del fútbol internacional.

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