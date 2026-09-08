Anuncian la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026: Luis Díaz presente

El Balón de Oro fue noticia durante este 8 de septiembre. El icónico premio del mundo del fútbol se prepara para una nueva gala de entrega, donde se volverá a premiar al mejor talento actual de este deporte.

Grandes jugadores sueñan con llevarse este premio año tras año, y por supuesto, en este 2026 no será la excepción en lo absoluto.

Este martes 8 de septiembre, la organización de este gran galardón anunció la lista completa de nominados que estarán en carrera por este premio.

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En caso de que se haya perdido el gran anuncio, aquí les tenemos la lista completa de nominados, tanto en su edición masculina, como femenina.

Anuncian la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026

Después de la gran coronación de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí en 2025, grandes futbolistas vuelven a la carga con la ambición de conseguir llevarse el Balón de Oro.

Este premio que tiene como máximos ganadores a Lionel Messi y Marta vuelve en este 2026, con una contienda reñida por este gran galardón del balompié.

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De hecho, este mismo 8 de septiembre se revelaron los grandes aspirantes a conseguir este premio que lleva a los jugadores al estrellato.

En el caso del Balón de Oro Femenino las nominadas son:

Selma Bacha

Barbra Banda

Klara Bühl

Esmee Brugts

Mariona Caldentey

Scarlett Camberos

Kerstin Casparij

Temwa Chawinga

Cata Coll

Melchie Dumornay

Caroline Graham Hansen

Alex Greenwood

Patri Guijarro

Pernille Harder

Yui Hasegawa

Rose Lavelle

Mapi León

Lorena

Melvine Malard

Manaka Matsukubo

Vivianne Miedema

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Wendie Renard

Alessia Russo

Khadija Shaw

Momoko Tanikawa

Caroline Weir

Tessa Wullaert

Por otro lado, los nominados masculinos son:

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Erling Haaland

Gabriel Magalhaes

Harry Kane

Achraf Hakimi

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Marquinhos

Sadio Mané

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

Joao Neves

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

Ferrán Torres

William Saliba

Dayot Upamecano

Vitinha

Vinicius Júnior

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

En caso de que quiera seguir al detalle la entrega del Balón de Oro de 2026, le contamos que esta gala tendrá lugar el próximo 26 de octubre.

Esa fecha volverá a coronar a 2 nuevos jugadores como los grandes ganadores del Balón de Oro en el imperdible mundo del fútbol internacional.