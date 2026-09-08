Anuncian la lista completa de nominados al Balón de Oro 2026: Luis Díaz presente
El Balón de Oro presenta una nueva entrega en este 2026, para volver a premiar al mejor jugador de todo el mundo.
El Balón de Oro presenta una nueva entrega en este 2026, para volver a premiar al mejor jugador de todo el mundo.
El Balón de Oro fue noticia durante este 8 de septiembre. El icónico premio del mundo del fútbol se prepara para una nueva gala de entrega, donde se volverá a premiar al mejor talento actual de este deporte.
Grandes jugadores sueñan con llevarse este premio año tras año, y por supuesto, en este 2026 no será la excepción en lo absoluto.
Este martes 8 de septiembre, la organización de este gran galardón anunció la lista completa de nominados que estarán en carrera por este premio.
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En caso de que se haya perdido el gran anuncio, aquí les tenemos la lista completa de nominados, tanto en su edición masculina, como femenina.
Después de la gran coronación de Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí en 2025, grandes futbolistas vuelven a la carga con la ambición de conseguir llevarse el Balón de Oro.
Este premio que tiene como máximos ganadores a Lionel Messi y Marta vuelve en este 2026, con una contienda reñida por este gran galardón del balompié.
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De hecho, este mismo 8 de septiembre se revelaron los grandes aspirantes a conseguir este premio que lleva a los jugadores al estrellato.
En el caso del Balón de Oro Femenino las nominadas son:
Por otro lado, los nominados masculinos son:
En caso de que quiera seguir al detalle la entrega del Balón de Oro de 2026, le contamos que esta gala tendrá lugar el próximo 26 de octubre.
Esa fecha volverá a coronar a 2 nuevos jugadores como los grandes ganadores del Balón de Oro en el imperdible mundo del fútbol internacional.