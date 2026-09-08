James Rodríguez a detalles de cerrar acuerdo con nuevo equipo: el colombiano rumbo a Europa

James Rodríguez, una de las mayores figuras colombianas del fútbol en los´ultimos años, ha sido uno de los principales protagonistas del mercado de fichajes a nivel internacional. Este astro cuya carrera se encuentra en el ocaso, no ha logrado firmar por un nuevo equipo.

Varios clubes se han acercado al entorno del jugador, aunque ninguno ha hecho la movida definitva para firmar al colombianos.

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Sin embargo, James Rodríguez estaría a pocos detalles de cerrar un acuerdo con un nuevo club que le permitiría volver al fútbol de élite, y al continente europeo.

James Rodríguez a detalles de cerrar acuerdo con nuevo equipo

El mercado de fichajes llegó a fin hace poco menos de 1 semana a nivel internacional. Varios traspasos fueron protagonistas en este periodo de verano en Europa, aunque aun hay negociaciones que han quedado abiertas.

Varios equipos han quedado con piezas por conseguir, y para ello se han movido en el mercado de agentes libres. Estos son acuerdos con jugadores que no tienen club, y que no requieren traspaso entre clubes, por lo que pueden realizarse fuera del mercado.

Uno de estos agentes libres es James Rodríguez. A pesar del interés de varios equipos, el jugador no ha podido cerrar acuerdo con ningún club interesado.

No obstante, este 8 de septiembre varias novedades han sorprendido a sus fanáticos, sobre todo por un presunto acercamiento de un club europeo que está a solo detalles de cerrarse.

Se trata del Avellino de la Serie B. Este equipo italiano lucha por llegar a la primera categoría, y desea contar con James Rodríguez para dicho esfuerzo.

Según reportaron varios periodistas expertos en el mercado italiano, el equipo dirigido por Alessandro Nesta busca cerrar este fichaje, y los primeros acercamientos habrían sido positivos.

Exclusiva: el Avellino está en negociaciones con James Rodríguez. https://t.co/jMVZizrAb1 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 8, 2026

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Este sería un gran regreso para James Rodríguez al fútbol europeo, quien se marchó de dicho continente tras salir del Rayo Vallecano de España en 2025.

Aunque sería un paso por segunda división, varios fanáticos están expectantes por ver a James Rodríguez de regreso a Europa en los próximos meses.

A pesar de ello, este acuerdo por el momento no es oficial, por lo que miles de fanáticos esperan poder conocer nuevos detalles sobre estas negociaciones protagonizadas por la estrella de Colombia.