Los mejores memes que dejó la gala del Balón de Oro 2025: Vinicius y Mbappé protagonistas

El Balón de Oro 2025 se vivió por todo lo alto. La gala se preparó para recibir a todos los protagonistas del mundo del fútbol para volver a dar una nueva edición de este histórico premio.

Varios jugadores se perfilaban como favoritos, como es el caso de Lamine Yamal, Raphinha o Vitinha. Sin embargo, quien se llevó el premio fue Ousmane Dembelé, el destaco delantero del Paris Saint-Germain.

Como es usual, esta gala dejó una gran cantidad de revuelo, y por supuesto, memes, y aquí les dejamos una recopilación de los mejores.

Los mejores memes de la gala del Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 premió a uno de los futbolistas más sorprendentes de los últimos años. Ousmane Dembelé brilló durante este año deportivo, luego de su traspaso al Paris Saint-Germain proveniente del Barcelona.

Para muchos, Dembelé era un talento perdido, sin embargo, protagonizó un arco de redención que lo llevó a ser campeón de Champions League y Balón de Oro, incluso por encima de Kylian Mbappé.

Los memes aprovecharon para resaltar esto, y por supuesto, para recordar la sorpresa de Vinicius Junior el año pasado, al no recibir este gran premio.

Sin lugar a dudas, este galardón resalta la carrera de Dembelé, quien espera volver a brillar durante esta temporada 2025-26 con el Paris Saint-Germain.

Del mismo modo, otras figuras como Kylian Mbappé o Lamine Yamal confían en poder conseguir una mejor campaña, la cual los perfile como un mejor favorito de cara al próximo Balón de Oro.

Por el momento, el francés disfrutará este premio, que lo convierte en el nuevo mejor jugador del mundo, tras arrebatarle la corona al español Rodri, quien recibió el Balón de Oro en el pasado 2024, por encima de Vinicius, y otros talentos de gran importancia en el mundo del balompié.