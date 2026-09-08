VIDEO: ‘Farmeo’ terminó en vaciada: Escuela se hace viral por prohibir batallas de aura a sus alumnos

El ‘farmeo’ de aura se ha convertido en uno de los elementos virales de las últimas semanas. Las redes sociales han generado varias tendencias en el último tiempo gracias a las redes sociales, y esta ha sido una de las más recientes.

Varios jovenes se han hecho virales en sus perfiles, gracias a batallas de ‘farmear aura’, en las que a partir de poses o gestos generan carisma o risas en el público.

Gestos como el ‘six seven’ o expresiones exageradas se han convertido en tendencia gracias a estos videos. Sin embargo, en las últimas horas una escuela ha sido protagonista por este tema.

A través de redes sociales se ha compartido de manera masiva un video en el que se puede ver que un ‘farmeo’ acabó en vaciada, luego de que una escuela prohibiera a sus alumnos las batallas de aura.

¿Qué es ‘farmear’ aura?

El aura se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados en las redes sociales en las últimas semanas. Miles de personas utilizan esta palabra para referirse a el carisma o la confianza de una persona a su alrededor.

Ciertos gestos o expresiones pueden sumarle o restarle aura. A partir de este contexto destaca también el ‘farmeo’.

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La expresión de ‘farmear’ surge en el ‘gaming’, y es utilizada para referirse a la acumulación o generación masiva de algo en específico, sea un objeto, o en este caso el aura.

Por ello, cuando una persona hace un gesto que demuestra confianza, carisma o atractivo, logra ‘farmear’ aura, en este nuevo término de redes sociales.

A partir de esto han surgido las batallas de aura, donde miles de personas han publicado videos en redes sociales donde se enfrentan a otras personas con gestos, para ver quien logra acumular más aura.

Escuela se hace viral por prohibir batallas a sus alumnos

En ese contexto, en las últimas horas una escuela se ha hecho sumamente viral. La Escuela de la Base fue protagonista de un video filtrado en el que se puede ver a un maestro prohibir a sus alumnos el ‘farmeo’ de aura.

Para muchos este video resultó insolito, sobre todo con frases como: “Esta escuela no merece un alumnado que se ponga a ‘farmear’ aura”.

🚨"ESTÁ PROHIBIDO FARMEAR AURA"



En un colegio la directora cagó a pedos a todos los pibes que se pusieron a farmear aura en el medio del patio. pic.twitter.com/Yl37wJlRZj — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) September 6, 2026

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En el video se puede ver al hombre bastante molesto, y pedir a los alumnos que hagan esto fuera de la escuela.

Aun se desconoce exactamente donde ocurrió este video. Sin embargo, el hecho ha desatado varias risas en redes, ante una prohibición inesperada que hizo perder aura a los alumnos.