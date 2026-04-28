¿Quién es el jugador con más Balones de Oro de la historia del fútbol? Ranking y ganador por años

El Balón de Oro es, sin lugar a dudas, uno de los galardones más grandes en la historia del fútbol. Grandes futbolistas han recibido este trofeo en más de una ocasión, con el que se consagran como el mejor jugador del mundo.

El último en llevarse este galardón fue Ousmane Dembélé, jugador del Paris Saint-Germain, gracias a una enorme temporada que culminó con la consecución de la Champions League, y el Balón de Oro.

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Sin embargo, en este caso les hablaremos sobre la historia de este premio para resaltar al jugador que tiene más trofeos del Balón de Oro en todo el fútbol.

¿Quién es el jugador con más balones de oro en el fútbol?

Indudablemente, el fútbol ha visto pasar a una cantidad enorme de estrellas y leyendas a lo largo de los años. Grandes figuras han brillado de manera notable, tanto en sus selecciones como en clubes.

Gracias a este talento, varios nombres se han grabado en la parte más alta de la historia, sobre todo por temporadas y actuaciones legendarias.

Muchas de estas presencias brillantes han resultado inolvidables, pero, también han sido inmortalizadas por varios premios, como es el caso del Balón de Oro.

Dentro de este galardón, quien ha conseguido una mayor cantidad de trofeos es Lionel Messi. La legendaria estrella que brilló por años en el Barcelona llegó a acumular 8 ediciones de este premio.

El argentino ha conseguido una cantidad brillante de goles y asistencias, con las que logró un lugar indudable en el mundo del fútbol, al punto de ser considerado el mejor en la historia de este deporte.

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Messi protagonizó por más de una década una gran disputa junto a Cristiano Ronaldo, con el que se debatió el Balón de Oro durante varias ediciones.

Dentro del ranking de este galardón, los 5 máximos ganadores son:

1- Lionel Messi (8)

2- Cristiano Ronaldo (5)

3- Michel Platini (3)

4- Johan Cruyff (3)

5- Marco van Basten (3)

Lista completa de ganadores del Balón de Oro

El listado de ganadores por año hasta la actualidad se presenta de la siguiente manera: