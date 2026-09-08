Vuelve la Champions League: partidos y horarios de la primera fecha HOY 8 de septiembre
La Champions League llega por todo lo alto para volver a estremecer a los amantes del balompié de élite en Europa.
La Champions League llega por todo lo alto para volver a estremecer a los amantes del balompié de élite en Europa.
La Champions League es, sin lugar a dudas, uno de los torneos más grandes en la historia del fútbol. La ‘orejona’ del fútbol europeo ha enamorado a miles de personas con cada una de sus ediciones desde hace varias décadas.
Luego de la coronación del Paris Saint-Germain en la pasada campaña del 2025-2026, el torneo vuelve para brindar grandes emociones por todo lo alto.
Grandes clubes buscarán conquistar este trofeo, aunque para ello deberán demostrar su ambición, y sus ganas de conseguir el primer puesto del fútbol europeo e internacional.
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En caso de que quiera vivir todas las emociones de esta competencia desde el primer día, aquí les contamos los partidos que serán protagonistas de esta primera jornada HOY 8 de septiembre.
La Champions League vuelve a presentar una cantidad enorme de emociones este martes 8 de septiembre. Esta competencia contará con los mejores clubes del balompié de Europa en búsqueda de la ‘orejona’.
Este torneo presentará partidos imperdibles desde HOY 8 de septiembre. Grandes equipos serán protagonistas con un gran desarrollo desde este martes.
El calendario de este 8 de septiembre en la gran inauguración de la Champions League es el siguiente:
En caso de que quiera ver estos partidos, puede disfrutarlos a través de la señal de ESPN o Disney+ si tiene una suscripción a este servicio de ‘streaming’.
Sin lugar a dudas, estos encuentros estará imperdible, mientras los demás equipos esperan a inaugurar su participación los días miércoles y jueves.
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La lista entera de participantes de este torneo es:
1- AEK Atenas
2- Arsenal
3- Roma
4- Aston Villa
5- Atlético de Madrid
6- Bayern Múnich
7- Bodø/Glimt
8- Borussia Dortmund
9- Club Brujas
10- Como
11- Barcelona
12- Porto
13- Shakhtar Donetsk
14- Fenerbahçe
15- Feyenoord
16- Galatasaray
17- Inter de Milán
18- LASK
19- LOSC Lille
20- Liverpool
21- Manchester City
22- Manchester United
23- Paris Saint-Germain
24- PSV Eindhoven
25- RB Leipzig
26- Lens
27- Real Betis
28- Real Madrid
29- Sabah
30- Slovan Bratislava
31- Slavia Praga
32- Sporting CP
33- Napoli
34- VfB Stuttgart
35- Viking
36- Villarreal
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