Vuelve la Champions League: partidos y horarios de la primera fecha HOY 8 de septiembre

La Champions League es, sin lugar a dudas, uno de los torneos más grandes en la historia del fútbol. La ‘orejona’ del fútbol europeo ha enamorado a miles de personas con cada una de sus ediciones desde hace varias décadas.

Luego de la coronación del Paris Saint-Germain en la pasada campaña del 2025-2026, el torneo vuelve para brindar grandes emociones por todo lo alto.

Grandes clubes buscarán conquistar este trofeo, aunque para ello deberán demostrar su ambición, y sus ganas de conseguir el primer puesto del fútbol europeo e internacional.

Más noticias: Balón de ORO: ya hay fecha de publicación de los nominados, ¿Cuándo se entrega el premio?

En caso de que quiera vivir todas las emociones de esta competencia desde el primer día, aquí les contamos los partidos que serán protagonistas de esta primera jornada HOY 8 de septiembre.

Partidos y horarios de la Champions League HOY 8 de septiembre

La Champions League vuelve a presentar una cantidad enorme de emociones este martes 8 de septiembre. Esta competencia contará con los mejores clubes del balompié de Europa en búsqueda de la ‘orejona’.

Este torneo presentará partidos imperdibles desde HOY 8 de septiembre. Grandes equipos serán protagonistas con un gran desarrollo desde este martes.

El calendario de este 8 de septiembre en la gran inauguración de la Champions League es el siguiente:

Club Brugge vs. Aston Villa – Martes 8 de septiembre, 11:45 AM

AEK vs. LASK – Martes 8 de septiembre, 11:45 AM

Porto vs. Manchester City – Martes 8 de septiembre, 2:00 PM

Real Madrid vs. Inter de Milán – Martes 8 de septiembre, 2:00 PM

Borussia Dortmund vs. Villarreal – Martes 8 de septiembre, 2:00 PM

LOSC Lille vs. Real Betis – Martes 8 de septiembre, 2:00 PM

En caso de que quiera ver estos partidos, puede disfrutarlos a través de la señal de ESPN o Disney+ si tiene una suscripción a este servicio de ‘streaming’.

La lista completa de participantes

Sin lugar a dudas, estos encuentros estará imperdible, mientras los demás equipos esperan a inaugurar su participación los días miércoles y jueves.

Más noticias: La leyenda del fútbol que se convirtió en baterista: toca himnos icónicos del rock

La lista entera de participantes de este torneo es:

1- AEK Atenas

2- Arsenal

3- Roma

4- Aston Villa

5- Atlético de Madrid

6- Bayern Múnich

7- Bodø/Glimt

8- Borussia Dortmund

9- Club Brujas

10- Como

11- Barcelona

12- Porto

13- Shakhtar Donetsk

14- Fenerbahçe

15- Feyenoord

16- Galatasaray

17- Inter de Milán

18- LASK

19- LOSC Lille

20- Liverpool

21- Manchester City

22- Manchester United

23- Paris Saint-Germain

24- PSV Eindhoven

25- RB Leipzig

26- Lens

27- Real Betis

28- Real Madrid

29- Sabah

30- Slovan Bratislava

31- Slavia Praga

32- Sporting CP

33- Napoli

34- VfB Stuttgart

35- Viking

36- Villarreal