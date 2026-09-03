¿Cuánto vale el Balón de Oro? No es de oro puro, pero esto cuesta en pesos colombianos

El Balón de Oro es, indudablemente, uno de los galardones más anhelados de todo el deporte. Este premio es otorgado a los mejores futbolistas del mundo año tras año, gracias a su talento e influencia en cancha.

En el último tiempo grandes figuras han logrado levantar esta figura dorada, por lo que su popularidad es innegable. Aun así, hay algunos detalles que pocos saben y que se han convertido en curiosidades imperdibles de este premio.

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De hecho, en caso de que las desconozca aquí les contaremos algunas de ellas, como su valor en pesos colombianos, o el detalle de que no está hecho de oro puro.

¿Cuánto vale y de qué está hecho el Balón de Oro?

Actualmente, miles de jugadores en el mundo sueñan con llevarse el Balón de Oro. Este premio es muy adorado por los jugadores que lo reconocen como la máxima distinción del deporte a nivel internacional.

Gracias a la fijación hacia este premio, se ha convertido en uno de los más codiciados de esta industria deportiva. Sin embargo, hay algunas curiosidades que pueden pasar por alto.

Un ejemplo de ello es que el Balón de Oro realmente no está hecho de dicho material en su totalidad. Si bien es dorado, tiene varios metales en su creación.

La estructura principal de este premio está construido a base de bronce o latón, además de tener una parte inferior con detalles de pirita.

Sin embargo, si lleva un recubrimiento de oro que le da este aspecto dorado que ha encantado a miles de fanáticos a lo largo de su historia.

Esta elaboración está a cargo de una joyería, lo que la hace, no solo una pieza de colección, sino también un elemento de costo elevado.

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El valor estimado de este premio está sobre los 3.000 euros. Esto equivale a día de hoy a casi 11 millones de pesos colombianos.

Aun así, aunque su valor es alto, el significado para el deporte es mayor, por lo que miles de jugadores sueñan con ganar este galardón por encima de sus colegas.

En este 2026 también se llevará a cabo la entrega de este premio. Si usted no quiere perdérsela le contamos que su gala será el próximo 26 de octubre.