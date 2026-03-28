Anuncian importante aumento de precio en las consolas de PlayStation 5: este sería su nuevo costo en Colombia

La PlayStation 5 es una de las mejores consolas del momento. Esta consola de último momento es la mayor joya de Sony en la actualidad, sobre todo en lo que se refiere a tecnología e innovación durante los años recientes.

A pesar de las críticas por su limitado catálogo de videojuegos, Sony ya se prepara para una nueva generación de consolas, aunque, aun no deja de lado este modelo que, incluso, podría darles mayor rédito económico.

La legendaria franquicia del ‘gaming’ reveló recientemente que este aparato aumentará de precio a nivel mundial, con costos que representan un gasto importante para quienes estén interesados en una consola de último modelo.

Si usted aun no se ha enterado de este aumento de precio, pero desea adquirir una PlayStation 5, aquí les contamos el nuevo precio revelado por Sony.

¿Por qué aumenta el precio de la PlayStation 5?

Sin dudas, la PS5 ha sido uno de los lanzamientos más icónicos de este siglo en la industria del ‘gaming’. Desde la salida de esta consola en 2020, este aparato ha generado gran sorpresa, sobre todo por su diseño, pero también por su potencia tecnológica.

Esta consola se ha convertido en una joya absoluta que, a pesar de que muchos la consideran desaprovechada, es pura demostración del poderío de Sony en este apartado.

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Aunque la PS5 se mantiene bastante vigente con las exigencias actuales de la industria, Sony prepararía el anuncio de PS6. No obstante, el desarrollo de esta nueva consola ha tenido que ir contra la corriente.

La tecnología actualmente ha atravesado un importante aumento en cuanto a materia prima. Varios componentes han recibido un incremento notable de precio, como es el caso de las memorias RAM.

Esto ha causado que el costo de desarrollo de nuevos productos resulte más elevado, y se convierta en un desafío para la economía de las empresas líderes de este apartado en la actualidad.

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Por este tipo de dinámicas económicas, PlayStation ha optado por aumentar el precio de su PS5 a nivel mundial, con incrementos de incluso 100 dólares por encima del precio previo.

¿Cuánto costaría en Colombia?

Este aumento se daría en abril de manera lineal en todos los productos de la línea PlayStation 5, y de hecho, los precios serían los siguientes:

PlayStation 5 Digital Edition – 599,99 dólares (2.204.453 pesos colombianos)

PlayStation 5 Pro – 899,99 dólares (3.306.698 pesos colombianos)

PlayStation Portal – 249,99 dolares (918.500 pesos colombianos)

Por el momento se desconoce el precio oficial en Colombia, aunque el valor equivaldría en aproximado a los costos mostrados.