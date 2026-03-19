Alias Gorillaz dio su último ‘show’: Policía le pone fin a la trayectoria de grupo criminal en Bogotá

Gorillaz se hizo viral en Bogotá en las últimas horas, pero no precisamente por razones musicales. El nombre de la icónica banda protagonizó algunos trinos en las últimas horas, luego de la captura de una banda criminal.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá se confirmó la captura de un grupo de criminales en la capital. Allí destacó el nombre de 30 himicidas quienes fueron encarcelados.

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Este hecho, por supuesto, resaltó la labor de justicia en la ciudad, pero también causó memes por el parecido de uno de los integrantes de este grupo, con el de los avatares de la banda Gorillaz.

Alias Gorillaz dio su último ‘show’ en Bogotá

Durante el 18 de marzo, la Policía Metropolitana de Bogotá destacó su labor en contra del crimen en la capital. Para ello resaltó la captura de 30 personas, quienes habían sido responsables de homicidio entre 2025 y 2026.

Allí se hicieron notables varios nombres y rostros, a partir de fotografías de los criminales presentadas por las autoridades.

Sin embargo, hubo una en concreto que se hizo viral en redes. Aunque se desconoce la identidad exacta del protagonista de la fotografía, su apariencia se hizo rápidamente presente en X.

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Esto debido a su curioso parecido físico con uno de los avatares de la banda virtual Gorillaz. A partir de esto, en redes empezó a ser llamado como ‘Alias Gorillaz’, lo que desató risas en redes sociales.

En Bogotá fue capturado alias “Gorillaz” , gracias al trabajo de @PoliciaBogota y @SeguridadBOG .



En 77 días van 110 “presuntos” homicidas capturados.



Ojalá que en el sistema judicial no aflore la creatividad y salgan a la calle como si nada. pic.twitter.com/NvEURxBesM — Santiago Alzate. (@RoloAlzate) March 18, 2026

Sin lugar a dudas, este parecido dejó a todos con la boca abierta, pero, sobre todo llenó de humor las redes, incluso para los amantes de la icónica banda virtual.

El próximo concierto de la banda en Bogotá

Si usted es uno de los fanáticos de esta legendaria agrupación, les recordamos que Gorillaz se presentará en Bogotá este 17 de noviembre de 2026.

Esta banda dirá presente desde el Coliseo MedPlus, en un show que estará imperdible para la industria musical.