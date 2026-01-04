Anciano se hace viral por hacer cover de ‘Nothing Else Matters’ de Metallica: ¿Se parece a James Hetfield?

‘Nothing Else Matters’ de Metallica es, sin dudas, una de las mejores canciones en la historia del thrash metal y la música.

La banda de James Hetfield sorprendió a su público con una balada emotiva llena de sentimientos y una letra brillante.

Este éxito ha entrado en los corazones de los amantes de Metallica, lo que hizo que varios seguidores hayan hecho covers de esta canción.

Sin embargo, hay uno en particular que se hizo viral de manera reciente, y que desató varias risas en redes sociales.

Anciano se hace viral por cover de ‘Nothing Else Matters’

Sin lugar a dudas, el metal cuenta con una de las fanaticadas más grandes y pasionales de la industria. Miles de seguidores cantan a todo pulmón grandes exitos, e incluso, se atreven a imitar a sus figuras favoritas.

No obstante, hay otros que incluso optan por grabarse y demostrar su talento, para inmortalizar sus propia interpretaciones de éxitos brillantes.

Muchos llegan a recibir halagos, mientras que otros incluso se hacen virales. Uno de estos últimos casos se dio recientemente, luego de que un anciano cuyo user en Instragram es @antonisk77.

Este hombre se ha hecho viral en varias ocasiones por interpretar canciones de rock y metal, aunque no de la mejor manera.

El anciano interpreta estos exitos fuera de tiempo, e incluso con un inglés británico bastante peculiar. En este caso fue el turno de ‘Nothing Else Matters’ y las risas no faltaron. Varios comentarios se sorprendieron e incluso pidieron más canciones en cover por parte de Antonisk.

Sin lugar a dudas los fanáticos de Metallica fueron los más sorprendidos, y aunque el tono de voz de este artista no es similar al de James Hetfield, agradecieron su esfuerzo.

El legado de Metallica

Metallica, claramente, es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal como género musical.

Esta agrupación ha sido capaz de acumular miles de exitos, y convertirse en parte brillante de la industria. ‘Nothing Else Matters’ es notable muestra de ello, sobre todo al tratarse de una de las baladas más conocidas dentro de la música.

Dicha canción posee un legado legendario, el cual ha logrado transmitirse por parte de Metallica y cada uno de sus integrantes.