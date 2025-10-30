Video: ‘Michael Myers’ se vuelve viral por tocar acordeón a cambio de monedas

Un hombre disfrazado de Michael Myers, el temido asesino de la clásica película Halloween, se robó todas las miradas al aparecer en un semáforo de una calle de Valledupar interpretando con su acordeón la famosa melodía de la película.

La escena fue captada por un transeúnte que pasaba por el lugar y, en cuestión de horas, el video comenzó a circular por redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Le puede interesar: Los 3 mejores videojuegos de terror para disfrutar en Halloween: ‘Silent Hill’ y más

En las imágenes se ve al personaje con su infaltable máscara blanca, inmóvil y misterioso, mientras hace sonar las notas del tema principal de Halloween, pero con el toque vallenato gracias al acordeón.

El ‘Michael Myers’ costeño

La inusual mezcla entre el cine de terror y el vallenato causó sensación entre los usuarios, quienes no tardaron en apodarlo como “el Michael Myers vallenatero”. En tono de humor, muchos aplaudieron la creatividad del artista por darle un giro tropical al personaje más temido de las películas de horror.

Mire también: La mejor serie de terror según la IA para disfrutar en Halloween

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Nava (@marcnavatv)

“Este será el terror del próximo Festival Vallenato”, escribió un usuario en los comentarios, mientras otro destacó el ingenio del músico: “Solo en Valledupar logran convertir el miedo en música”. Incluso algunos aprovecharon para bromear sobre lo que se observa en el video: “Esa canción le pega perfecto al de la moto que se pasó el semáforo en rojo, parece la banda sonora de su vida diaria”.

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de memes, bromas y nuevos nombres para el personaje. Surgieron versiones como “Michael Yeison Myers Maestre” o “El Myers del Valle”.