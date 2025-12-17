Periodista de noticias Caracol fue atrapado con ‘las manos en la masa’ en plena transmisión en vivo

Las transmisiones en vivo son todo un riesgo en la actualidad, por lo que en muchas oportunidades pueden ocurrir una serie de situaciones que nadie se espera y que, sin duda, no pasan desapercibidas en redes sociales. En esta oportunidad, se hizo viral un video en donde se ve a un periodista, al parecer, pasar por un momento incómodo con una de sus compañeras, en plena transmisión de noticias Caracol ahora.

Pero en este caso no se trata de un error que hubiera cometido el periodista mientras hablaba, ni de algo relacionado con la entrevista que está a punto de hacer. Sino que tiene que ver con lo que estaba pasando detrás del set, en donde, al parecer, creían que nadie los estaba viendo.

Leer más: Junior le dio sopa y seco a Deportes Tolima y estos son los mejores memes

VIDEO: Periodista de Noticias Caracol fue atrapado ‘con las manos en la masa’

Se trata de un video viral en redes sociales en donde se ve al periodista Juan Camilo Córtes González hablar sobre todo lo relacionado con un nuevo virus estacional que está circulando en el mundo. Por eso, tiene a un epidemiólogo invitado, que le va a ayudar a resolver todas sus dudas.

Pero mientras hace la presentación, en la parte de atrás se ve a un hombre que muchos identificaron en redes sociales como Alberto Medina, quien presuntamente sería uno de los subeditores del noticiero. Él viene caminando normal y de un momento a otro se acerca a una mujer, como si le fuera a dar un beso.

De inmediato, se da cuenta de que todo está quedando grabado, pues están en plena transmisión en vivo de Noticias Caracol Ahora. Se puede ver la incomodidad que siente, por lo que queda totalmente sorprendido al ver la cámara, lo que se ve en su rostro, mientras que busca la manera de salir de ahí.

Seguir leyendo: Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva a ‘La perdida del año’ en ‘Lo menos peor’

Las personas que estaban conectadas con esa emisión del noticiero lograron grabar el momento y, a los pocos minutos, todos estaban hablando del tema en redes sociales. Aunque no se sabe si se trata de un presunto romance que está naciendo en el canal, hay quienes dicen que todo esto sería, al parecer, una “infidelidad”.

Por ahora, el hombre ni la misteriosa mujer han dado a conocer su versión de lo que pasó, pero sin duda, este será uno de los videos que más va a dar de qué hablar en la celebración de inocentes, pues su rostro causó varias reacciones en redes sociales.