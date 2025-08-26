¿Es verdad que el modo oscuro ahorra batería en iPhone o Samsung? Le contamos

En los últimos años, el modo oscuro ha pasado de ser una opción poco conocida a convertirse en una función habitual en los celulares, computadores y aplicaciones. Esta configuración modifica la apariencia tradicional de la pantalla, reemplazando los fondos blancos o claros por colores oscuros, mientras que el texto y los elementos principales pasan a mostrarse en tonos claros.

El objetivo principal de este modo es reducir la intensidad de luz que emite la pantalla, lo que puede ofrecer una experiencia visual más cómoda, sobre todo en entornos con poca iluminación. También es una alternativa para quienes prefieren un estilo diferente al diseño estándar.

Esta función no se limita a cambiar la estética, sino que ajusta la forma en la que los colores se muestran, priorizando tonalidades menos agresivas para la vista. Por eso, en muchos casos, puede ayudar a disminuir la fatiga visual que produce mirar la pantalla durante largos periodos.

¿El modo oscuro ahorra batería?

En celulares con pantallas OLED o AMOLED, presentes en varios modelos de iPhone y Samsung, el modo oscuro puede ayudar a ahorrar batería. La razón es que, en este tipo de tecnología, los píxeles se apagan por completo al mostrar el color negro, lo que reduce el consumo eléctrico frente a los tonos claros, que requieren más iluminación.

El impacto en la duración de la batería dependerá del uso que se le dé al dispositivo y de las aplicaciones abiertas. Sin embargo, al utilizar fondos oscuros de forma continua, es posible prolongar el tiempo entre cargas.

Además, un menor consumo de energía también puede reducir el calentamiento del equipo, lo que beneficia su rendimiento general y podría ayudar a extender su vida útil.

De esta manera, el modo oscuro no solo cumple una función estética o de comodidad visual, sino que también puede ser una herramienta útil para optimizar el funcionamiento de los dispositivos y aprovechar mejor la batería en el día a día.