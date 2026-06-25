La contundente respuesta de José Pékerman sobre si Colombia ganará la Copa Mundial de la FIFA 2026

José Pékerman volvió a referirse al presente de la Selección Colombia y a sus posibilidades de conquistar por primera vez la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un clip que se volvió viral, dejó ver a el experimentado entrenador argentino respondió sin rodeos cuando fue consultado sobre si el combinado nacional tiene lo necesario para levantar el trofeo, generando expectativa entre los aficionados y reavivado el debate sobre el verdadero potencial del equipo cafetero.

El entrenador argentino conoce muy de cerca al combinado nacional y, de hecho ha estado acompañando a la selección en sus partidos. De hechos, sus reencuentros con James Rodríguez, Juanfer Quintero y otros jugadores se han vuelto virales, especialmente por la gran fraternidad que hay entre ellos.

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Para nadie es un secreto que Pékerman conoce muy de cerca a la Selecció Colombia, tras estar al frente por alrededor de siete años. Su salida generó gran nostalgia en el equipo y la hinchada colombiana, pues junto a José se sumaron grandes logros.

Ahora, varios años después de dirigir al combinado cafetero, vuelve a estar bajo el foco público al estar presente durante los encuentros de la ‘tricolor’ en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En un reciente video, una persona le preguntó a José Pékerman si veía a la Selección Colombia con posibilidades de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante el interrogante, el entrenador respondió con cautela y aseguró que lo más importante es mantener la calma y afrontar el campeonato partido a partido.

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Con sus palabras, dejó claro que no es momento de adelantarse a los resultados, sino de disfrutar el torneo. Además de ser conscientes de que cada encuentro, cada rival y cada circunstancia que serán determinantes en el camino hacia el título.