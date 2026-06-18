VIDEO: José Pékerman se emocionó como un colombiano más por triunfo de Colombia vs Uzbekistán: justo en el ‘cora’

El partido entre Colombia y Uzbekistán dejó una gran cantidad de emociones en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ consiguió un triunfo clave frente al combinado asiático, gracias a un marcador de 3 tantos a 1.

Varios jugadores destacaron en la cancha, como fue el caso de Luis Díaz, Jaminton Campaz, y más. Este triunfo desató gran emoción, tanto en el país, como en las figuras que han hecho parte de la ‘tricolor’.

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Uno de ellos, de hecho fue, José Néstor Pékerman, uno de los entrenadores más históricos de la Selección Colombia en los últimos años. El antiguo director técnico ‘cafetero’ reaccionó al triunfo de la ‘tricolor’ ante Uzbekistán, y aquí se lo mostramos.

José Néstor Pekerman reaccionó al triunfo de Colombia vs Uzbekistán

Para nadie es un secreto que, José Néstor Pékerman es una de las grandes figuras de la Selección Colombia en los último años. El entrenador argentino implantó un gran estilo de juego en la ‘tricolor’.

Este director técnico fue clave y lideró a los ‘cafeteros’ en las Copas del Mundo de la FIFA de 2014 y 2018, donde cosechó triunfos históricos.

Pékerman se ha ganado el cariño emotivo de la afición colombiana, y de hecho, esto volvió a ser demostrado el pasado 17 de junio luego del partido ante Uzbekistán.

El entrenador estuvo presente en estadio de este encuentro, y de hecho, los hinchas grabaron como reaccionó el entrenador a este triunfo y se hizo viral.

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La fanaticada grabó en video el momento en el que el argentino se reunió junto a Johan Mojica en la línea de banda, y lo felicitó por este encuentro.

Claramente este momento llenó de emoción para los fanáticos de la ‘tricolor’. Para muchos este reencuentro fue un viaje de nostalgia directo al ‘cora’, en recuerdo de las mejores épocas de la ‘tricolor’.

Sin lugar a dudas, la emoción por este torneo es total, y los fanáticos ansian poder ver al equipo ‘cafetero’ con lo que se espera sea una participación legendaria por parte del equipo colombiano en esta cita orbital.