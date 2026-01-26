5 videojuegos imperdibles que se estrenarán esta semana del 26 de enero al 1 de febrero: ‘Speedball’ y más

El mundo de los videojuegos se prepara para grandes emociones durante esta semana. Como de costumbre, esta industria no para, y tendrá lanzamientos imperdibles para todos sus fanáticos alrededor del planeta.

Este 2026 estará lleno de videojuegos, y estrenos esperados, como es el caso, por supuesto, del ‘Grand Theft Auto VI’. Pero, antes de este icónico lanzamiento, podrá disfrutar de varios otros imperdibles.

Para que no se pierda ninguno de ellos, a continuación les contamos los videojuegos que se estrenarán alrededor del mundo entre el 26 de enero y el 1 de febrero.

Videojuegos que se estrenarán entre el 26 de enero y el 1 de febrero

Alrededor del mundo, miles de fanáticos de los videojuegos han disfrutado profundamente de este inicio de año. Este 2026 promete ser uno de los más inolvidables para el ‘gaming’.

Gracias a los estrenos y novedades que son esperados, miles de fans están sumamente atentos a lo que será la industria de los videojuegos alrededor del mundo.

En este final de enero y comienzo de febrero habrá grandes novedades, sobre todo con estrenos que estarán imperdibles para todos sus fanáticos.

Los lanzamientos que habrá durante esta semana son:

26 de enero:

Highguard (PC, PS5, Xbox Series X)

27 de enero

Echoes of Elysium (PC)

Speedball (PC, Xbox Series X, PS5)

Task Force Admiral – Vol.1: American Carrier Battles (PC)

28 de enero:

Car Service Together (PC)

Dispatch (Switch 2, Switch)

Lanesplit (PC)

The Midnight Walkers (PC)

29 de enero:

Cairn (PC, PS5)

I Hate This Place (Xbox Series X, PC, PS5, Switch)

The Perfect Pencil (PC, Switch)

Dark Auction (Switch, PC, PS5)

30 de enero:

Front Mission 3: Remake (PS5, PC, Xbox Series X, PS4, Xbox One)

Half-Sword (PC)

Vampires: Bloodlord Rising (PC)

Code Vein 2 (PS5, Xbox Series X, PC)

Cada uno de estos lanzamientos prometen emociones imperdibles, las cuales podrán ser disfrutadas por todos los amantes de los videojuegos en el mundo.

¿Cuándo saldrá GTA VI?

Si bien los videojuegos mencionados prometen grandes emociones, los fanáticos esperan por la joya del 2026, el GTA VI.

Este ansiado título espera no volver a ser atrasado, y su gran fecha de lanzamiento está preparada para el próximo 19 de noviembre, en un nuevo videojuego que cambiará la historia del ‘gaming’, sin dudas.