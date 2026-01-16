La película anime que se convirtió en una de las más vistas en Netflix; se estrenó hace poco

El anime sigue ganando espacio dentro de las plataformas de streaming y Netflix es una de las que más ha apostado por este tipo de producciones en los últimos años. Series y películas animadas de origen japonés se han vuelto cada vez más frecuentes en su catálogo.

Durante el cierre de 2025, la plataforma sumó nuevos estrenos de anime como parte de su catálogo de fin de año. En ese contexto, una película que no había generado demasiada expectativa terminó dando la sorpresa y logró ubicarse entre las más vistas a nivel mundial. Se trata de 100 metros, un film que rápidamente entró en el top 10 global de películas en lengua no inglesa.

El buen desempeño de esta producción confirma el gran momento que atraviesa el anime, un género que durante 2025 tuvo varios éxitos tanto en cines como en streaming y que sigue ampliando su alcance fuera de Japón.

¿De qué trata ‘100 metros’ y por qué fue un éxito en Netflix?

100 metros, conocida en Japón como Hyakuemu, es una película animada basada en el manga del mismo nombre creado por Uoto. La historia se centra en el mundo del atletismo y sigue a Togashi, un joven corredor con un talento natural para las carreras de 100 metros. Su dominio en la pista se ve desafiado cuando conoce a Komiya, un estudiante recién llegado que lo impulsa a exigirse más y mejorar.

Con el paso de los años, ambos personajes continúan entrenando y terminan enfrentándose como rivales, lo que da lugar a una historia enfocada en el esfuerzo, la competencia y la superación personal.

La película se estrenó en Japón en septiembre de 2025 y llegó a Netflix el 31 de diciembre. En pocos días, logró posicionarse como una de las más vistas de la plataforma, alcanzando el sexto lugar mundial entre las películas de habla no inglesa, con alrededor de un millón y medio de reproducciones en su primera semana. En la semana siguiente, se mantuvo dentro del top 10, lo que confirmó su buen recibimiento.