Vuelve la fiesta del cine en Colombia con entradas desde $8.000; estas son las salas participantes

En las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre todo lo que será la nueva edición de la ‘Fiesta del Cine’, un momento en donde se busca fomentar la asistencia a la pantalla grande para ver nuevas producciones. Según revelaron, el próximo jueves 18 y viernes 20 de febrero, las personas en todo el país van a poder disfrutar de cualquier película con entradas por tan solo $8.000.

La gran novedad es que en este año hay varias salas de cine participantes, lo que quiere decir que las personas podrán participar en esta actividad en diferentes ciudades del país. Además, la promoción aplica para cualquiera de las películas que está actualmente en cartelera y para varios formatos.

¿Dónde conseguir entradas de cine a $8.000?

La Fiesta del Cine será este jueves y viernes, así que cientos de personas podrán ir durante todo el día a disfrutar de una de las nuevas películas que se encuentran en cartelera. Además, en esta oportunidad, entre las salas participantes están: Cine Colombia, Cinemark Colombia, Cinépolis Colombia, CineproX, Royal Films, CineLand y Procinal.

En estos lugares, a lo largo del día se van a mostrar diferentes cintas en la pantalla grande y todos podrán acceder a entradas desde los $8.000 sin importar la hora, el lugar, la ubicación o el formato. De esta manera, quieren mejorar la relación que tienen las salas de cine con los usuarios y la cual se viene fidelizando desde los últimos meses.

Además, quieren seguir presentando todo el proceso de reactivación. Desde la pandemia, poco a poco los usuarios han venido visitando varias de las salas de cine de todo el país todos los días. Pero la gran meta es poder superar las cifras de asistentes que se tenían antes del covid-19.

Tenga en cuenta que esta actividad aplica solo para ver las películas que están en cartelera en la actualidad. En este momento, son cintas como Kill Bill, Cumbres borrascosas, Goat, entre otras que se están presentando en las salas IMAX, 4D, ONYX y las Mega Salas.

También van a tener disponibles algunas promociones en toda su oferta de confitería, es decir, todo lo relacionado con palomitas, bebidas y dulces.