Adiós a las cuentas compartidas en HBO Max; ya no se podrán compartir contraseñas

HBO Max es una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial. El servicio pertenece a Warner Bros. Discovery y cuenta con un catálogo que incluye series, películas y producciones originales que le han permitido consolidar su base de suscriptores en distintos mercados.

En medio de un entorno cada vez más competitivo, la compañía continúa ajustando su estrategia para fortalecer sus ingresos y ampliar su número de usuarios pagos. Uno de los cambios más importantes llegará en 2026 y afectará directamente a quienes comparten su cuenta con personas que viven en otro domicilio.

HBO Max aplicará restricciones al uso de cuentas fuera del hogar

HBO Max comenzará en 2026 la implementación global de medidas para frenar el uso de cuentas compartidas entre distintos hogares. El anuncio fue realizado durante la presentación de resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

Según explicó JB Perrette, responsable del área de streaming de la compañía, el despliegue será progresivo en todos los mercados. Aunque no se detallaron fechas específicas por país, la intención es que la política tenga alcance mundial.

De acuerdo con las normas del servicio, las cuentas están destinadas al titular y a las personas que residen en la misma casa. Esto excluye el acceso para amigos o familiares que vivan en otro lugar.

Habrá opción de pago para miembros adicionales

Como alternativa al intercambio de contraseñas, la empresa lanzó en Estados Unidos el llamado “Complemento de miembro adicional”. Esta opción permite que una persona externa al hogar utilice la cuenta mediante el pago de 7,99 dólares mensuales. Desde agosto de 2025, la plataforma comenzó a reforzar los controles con avisos dentro de la aplicación.

La medida sigue el camino adoptado por Netflix, que en 2023 empezó a cobrar un monto extra a quienes comparten su cuenta fuera del hogar principal. Según Warner Bros. Discovery, este tipo de decisiones suele generar resistencia al inicio, pero después se traduce en un aumento de suscripciones individuales.

*Con información de Europa Press