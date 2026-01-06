Esta es la fecha en la que la película de Depeche Mode se estrenará en Netflix

Depeche Mode es considerada la banda pionera del rock electrónico. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo británico ha marcado a varias generaciones con canciones que exploran temas como la fe, el amor, el dolor y la muerte.

Tras la pérdida de su tecladista Andy Fletcher en 2022, la banda enfrentó uno de los momentos más difíciles de su historia, pero decidió continuar y regresar a los escenarios.

Ese regreso quedó plasmado en Depeche Mode: M, la película y documental lanzado en 2025. La producción acompaña a la banda durante su gira mundial Memento Mori, un tour que significó un homenaje a Fletcher y una nueva etapa para Dave Gahan y Martin Gore. La cinta combina imágenes de conciertos con momentos más íntimos y reflexivos, mostrando cómo el grupo transformó el duelo en música y conexión con su público.

El film fue presentado por primera vez en el Tribeca Film Festival en junio de 2025 y luego tuvo un estreno en salas de cine en octubre del mismo año. Además, se lanzó un álbum en vivo que acompaña el material audiovisual, ampliando la experiencia para los seguidores de la banda.

¿Cuándo se estrena Depeche Mode: M en Netflix?

Tras su paso por los cines, Depeche Mode: M llegará a Netflix el viernes 9 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los suscriptores de la plataforma podrán ver el documental desde cualquier parte del mundo.

La película está dirigida por el cineasta mexicano Fernando Frías de la Parra y se centra en los tres conciertos que Depeche Mode ofreció en septiembre de 2023 en la Ciudad de México, como parte de la gira Memento Mori.

El documental no solo muestra fragmentos de los shows, sino que también incluye testimonios de fans y reflexiones sobre la relación entre la música del grupo y la forma en que la cultura mexicana entiende la muerte.