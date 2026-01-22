¿Filtraron trailer de ‘Spider-Man: Brand New Day’? El video que le está dando la vuelta al mundo

En las últimas horas, el nombre de Spider-Man: Brand New Day se ha apoderado de las redes sociales por un motivo que volvió a encender el entusiasmo entre los fans del UCM. Un supuesto tráiler de la película comenzó a circular, provocando la misma pregunta: ¿se filtró el primer adelanto oficial de la nueva cinta de Spider-Man?

La respuesta, por ahora, es clara: Marvel Studios no ha lanzado ningún tráiler oficial. El video que se volvió viral y acumula millones de reproducciones en la plataforma X (antes Twitter) fue creado con Inteligencia Artificial. Aun así, su nivel de detalle y realismo fue suficiente para engañar a más de uno y desatar una ola de teorías.

Le puede interesar: Las 10 películas y series que Marvel Studios estrenaría en 2026; Spider-Man 4 y más

El clip presenta imágenes que simulan escenas inéditas de la película, con un Peter Parker más oscuro, nuevas amenazas y la aparición de personajes que, hasta ahora, no han sido confirmados. El uso de música épica, montaje cinematográfico y rostros recreados digitalmente elevó la calidad del video a un punto en el que muchos espectadores asumieron que se trataba de una filtración real.

¿Sadie Sink será parte de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Uno de los aspectos que más conversación generó fue la inclusión de Sadie Sink, actriz conocida por Stranger Things, a quien el tráiler coloca como una figura clave en la nueva etapa del héroe arácnido. Aunque su participación ha sido motivo de rumores desde hace meses, no existe confirmación oficial de que forme parte del reparto, y el video no debe tomarse como evidencia.

Necesita saber: Marvel filtró el nombre oficial de ´Spider-Man 4’; este sería su título y sinopsis

La viralización del falso tráiler también refleja el nivel de expectativa que rodea a Spider-Man: Brand New Day. La película, cuyo rodaje finalizó recientemente, marcará el regreso de Tom Holland como Peter Parker tras los eventos de No Way Home. Su estreno está programado para el 31 de julio, y todo indica que funcionará como un reinicio narrativo dentro del MCU.

El propio Holland ha adelantado que esta historia no debe entenderse como una simple continuación, sino como el inicio de una nueva etapa para el personaje. Esa idea de “nuevo comienzo” ha alimentado aún más el interés del público, que parece dispuesto a analizar cualquier pista, incluso aquellas creadas por fans con herramientas de IA.

Ver también: ¿Quién será el villano de ‘Thunderbolts’? Marvel Studios presentó el primer tráiler