Revelan primer tráiler completo de ‘Masters of The Universe’: la emoción de los fans es total

‘Masters of The Universe’ es, sin dudas, uno de los grandes atractivos del mundo del cine en este 2025. Los amantes de los superhéroes y el universo de He-Man se han mostrado sumamente emocionados, por la posibilidad de ver este mundo en la gran pantalla.

Miles de fans se han puesto a la espera de este ‘film’ que llegaría finalmente en 2026, y que promete generar la emoción de todas las icónicas películas de superhéroes.

Más noticias: La película anime que se convirtió en una de las más vistas en Netflix; se estrenó hace poco

Esta expectativa fue claramente demostrada este 22 de enero, luego de que se revelara el primer tráiler completo de ‘Masters of The Universe’.

El primer tráiler oficial de ‘Masters of The Universe’

‘Masters of The Universe’ se tomó el protagonismo de la palestra en el mundo del cine el pasado 21 de enero. Amazon MGM Studios reveló el primer ‘teaser’ de esta película, los que deslumbró a varios fans.

En dicho adelanto se pudieron ver varios detalles que inspiraron nostalgia a los ’80’s. También destacó el primer vistazo a Nicholas Galitzine como protagonista de esta películas.

Más noticias: ¿Filtraron trailer de ‘Spider-Man: Brand New Day’? El video que le está dando la vuelta al mundo

Dicho ‘teaser’ fue un abrebocas perfecto, aunque lo que generó ayor emoción fue la revelación de que este 22 de enero se daría el primer tráiler oficial.

Luego de gran espera, finalmente se pudo ver este adelanto completo, donde destacaron varios detalles como lo fueron detalles sueltos de la historia de Adam Glenn, protagonista de esta historia, quien posteriormente será He-Man.

Del mismo modo, también se pudieron ver algunas apariciones en la película, como lo es la de Camila Mendes con el papel de Teela.

Sin embargo, lo que se llevó la mayor cantidad de miradas fue la Espada de Poder de Grayskull, la cual jugará un papel clave dentro de la película.

Indudablemente esta película promete gran éxito, sobre todo con aires de nostalgia clásica que enamorará a los amantes de los superhéroes y el universo de He-Man.

¿Cuándo sale esta película?

Luego de poder ver los adelantos, la emoción por ver esta producción es total. Miles de fanáticos esperan la gran llegada de esta película a las carteleras para disfrutar de esta trama.

Les recordamos que la salida de esta película está pautada para el próximo 5 de junio de 2026. En esta fecha miles de amantes de esta serie podrán disfrutar de una película imperdible.