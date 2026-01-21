Lanzan primer adelanto de ‘Masters of the Universe’: la nueva película inspirada en el mundo de He-Man

‘Masters of the Universe’ es una de las películas más esperadas de este nuevo año. Esta producción promete grandes emociones para los amantes de los superhéroes, y de las figuras de acción de esta franquicia.

Esta producción ha generado una gran cantidad de expectativas, sobre todo desde el anuncio de su cast con nombres de la talla de actores como Jared Leto o Camila Mendes.

Sin embargo, la emoción por este ‘film’ vivió un gran pico, luego de que este 21 de enero se revelara el primer ‘reaser’ de esta icónica producción.

Lanzan primer adelanto de ‘Masters of the Universe’

Indudablemente, el universo de las películas de superhéroes ha sido de los más brillantes de los últimos años. Sea con Marvel o con DC, los éxitos de este género de ‘films’ ha sido indudable, y así lo demuestran las millonarias cifras recolectadas en taquilla.

Sin embargo, en este 2026 está pautada para llegar una película alternativa de estas 2 productoras, y que igualmente contará con superhéroes icónicos como protagonistas.

Metro-Goldwyn-Mayer y Mattel se han unido para una nueva producción icónica. Se trata de ‘Masters of the Universe’, una película que se inspirará en el mundo de He-Man, y en las figuras de acción de esta franquicia.

Personajes de la talla de Skeletor, Evil-Lyn o Trap Jaw tendrán su lugar en la gran pantalla, y así se ha empezado a palpitar durante este 21 de enero, luego de la salida del primer ‘teaser’.

Este ‘live action’ mostró sus primeros detalles con unos aires de nostalgia imperdible. En estas primeras imágenes se pudieron ver algunos detalles de Nicholas Galitzine, quien interpretará a He-Man.

La emoción de los fanáticos fue total, aunque, los adelantos apenas inician. Este lanzamiento reveló que el primer gran tráiler de este ‘film’ saldrá el próximo 22 de enero.

Se espera que en el gran tráiler se puedan ver detalles de nuevos personajes, y de una trama que promete detalles inesperados de la icónica década de los ’80’s.

¿Cuándo saldrá esta película?

Si es un fanático de ‘Masters of the Universe’ o de ‘He-Man’, les contamos que este ‘film’ saldrá muy pronto. La fecha de salida para la gran pantalla está pautada para el próximo 5 de junio de 2026.

Se espera que esta producción sea todo un éxito para los amantes de los superhéroes y este icónico universo.