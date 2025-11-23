Estas son las 5 películas más esperadas en el cine para 2026: ‘Spiderman’ y otras en la lista

Tal y como sucede cada año, el cine promete grandes sorpresas para 2026. Grandes actores y películas volverán a tomarse el protagonismo en la gran pantalla, con el objetivo de enamorar a miles de cinéfilos en el mundo.

Este 2025 ha estado lleno de varios éxitos para la cinematografía, pero, los amantes de esta industria ya empiezan a calentar motores para los lanzamientos de 2026.

Si usted es uno de ellos, aquí les tenemos las 5 películas más esperadas, cuyo estreno tendrá lugar en el año 2026.

Las películas más esperadas en el cine para 2026

La industria del cine no tiene freno, y así lo demuestra año tras año. Varios estudios lanzan películas de manera anual, pero también comienzan los preparativos para estrenos de años próximos.

El 2026 no será la excepción, y de hecho presentará el lanzamiento de varias secuelas y producciones esperadas a nivel mundial, y aquí les tenemos 5 de ellas.

La primera de ellas es, sin dudas, ‘Toy Story 5’. Esta icónica saga de Disney prepara un nuevo lanzamiento, con lo que será el regreso de Woody y Buzz Lightyear en un gran estreno que tendrá lugar el 19 de junio.

El segundo puesto es para ‘La Odisea’, una producción de Christopher Nolan. Este legendario director planea enamorar a los amantes de la literatura y el cine con esta película.

Desde sus adelantos la expectativa ha sido total, y así se mantendrá hasta su fecha de salida el próximo 17 de junio de 2026.

En la mitad de este top encontramos a Marvel, esta vez con ‘Spide-Man: Brand New Day’. Esta nueva producción del héroe arácnido promete grandes emociones desde su lanzamiento el 31 de julio.

Del mismo modo, este estudio también promete una película imperdible con el regreso de ‘Los Vengadores’. Esta nueva aparición será de la mano de ‘Avengers: Doomsday’, película que será estrenada el 18 de diciembre de 2026.

Finalmente, el top se cerrará con ‘Los Juegos del Hambre’. Esta icónica saga vuelve al ruedo, esta vez de la mano de ‘Sunrise on the Reaping’, una entrega que está pautada para llegar a la gran pantalla el 20 de noviembre de 2026.

Sin dudas, cada una de estas películas forman un año sumamente prometedor en el 2026 para la industria del cine.